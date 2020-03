Βέβαιη πρέπει να θεωρείται η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε αμερικανικό Μέσο, ο βετεράνος αξιωματούχος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Ντικ Πάουντ.

Ο Καναδός αξιωματούχος, Ντικ Πάουντ, που θεωρείται από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της ΔΟΕ, τόνισε στην “USA Today”, πως το πιθανότερο σενάριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο είναι η αναβολή και η μετάθεσή τους το 2021.

Θυμίζουμε πάντως ότι βάση της τελευταίας ανακοίνωσης της ΔΟΕ, η οριστική απόφαση θα παρθεί εντός των επόμενων 4 εβδομάδων. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο οι χώρες που αιτούνται αναβολής του μεγάλου αθλητικού γεγονότος και δηλώνουν πως δεν πρόκειται να στείλουν τους αθλητές τους στην Ιαπωνία, διακινδυνεύοντας την υγεία τους.

BREAKING: Veteran IOC member Dick Pound says the Tokyo Olympics are going to be postponed. My @usatoday exclusive: https://t.co/oRufavEEUZ