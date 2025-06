Παρί – Μονακό 99-93: Ο ασύλληπτος Τι Τζέι Σορτς λύγισε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και χάρισε το γαλλικό πρωτάθλημα στους Παριζιάνους

Η Παρί εκθρόνισε τη Μονακό στη Γαλλία. Η ομάδα του Τιάγκο Σπλίτερ επικράτησε του συνόλου του Βασίλη Σπανούλη με 99-93 στον πέμπτο και τελευταίο τελικό και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Γαλλίας, έπειτα από μία επική σειρά (3-2) που είχε την υπογραφή του ασταμάτητου Τι Τζέι Σορτς.

Η Παρί ανέβηκε στην κορυφή του γαλλικού μπάσκετ. Η ομάδα του Τι Τζέι Σορτς πήρε το στέμμα από τη Μονακό, κατακτώντας το πρωτάθλημα, μετά από μία τρομερή σειρά πέντε αγώνων.

Ο νέος Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού φεύγει από την Παρί ως πρωταθλητής, δίνοντας ακόμα μία ασύλληπτη παράσταση στον πέμπτο τελικό.

Ο βραχύσωμος περιφερειακός διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

