Παρί – Ολυμπιακός 87-104 Τελικό: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στο Παρίσι

«Καταιγιστικός» ο Ολυμπιακός στο Παρίσι, πήρε την 20η νίκη του στη φετινή Euroleague
Ο Φουρνιέ κόντρα στην Παρί
34η αγωνιστική
87 - 104
Τελικό σκορ
Ο Φουρνιέ κόντρα στην Παρί / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” εκτός έδρας την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague και έφθασε σε μία επιβλητική νίκη με 104-87, παρότι αγωνίστηκε ξανά χωρίς Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

23:54 | 10.03.2026
23:40 | 10.03.2026

Ο Ολυμπιακός "σάρωσε" την Παρί μέσα στην έδρα της και πανηγύρισε με επιβλητικό τρόπο, την 20η νίκη του σε 30 αγώνες στη φετινή Euroleague, οπου βρίσκεται πλέον στη 2η θέση της κατάταξης

23:40 | 10.03.2026
Τελικό σκορ: Παρί - Ολυμπιακός 87-104
23:39 | 10.03.2026

87-104 με τρίποντο διαμορφώνει το τελικό σκορ η Παρί

23:38 | 10.03.2026

84-104 με τον Φουρνιέ

23:37 | 10.03.2026

84-102 με βολές του Κόρι Τζόσεφ

23:36 | 10.03.2026

84-100 με τον Ντοκοσί για την Παρί

23:36 | 10.03.2026

82-100 με κάρφωμα του Χολ

23:34 | 10.03.2026
2,5 λεπτά

για τη λήξη του αγώνα

23:34 | 10.03.2026

82-98 με βολές του Χιφί

23:32 | 10.03.2026

80-98 με τον Φουρνιέ

23:31 | 10.03.2026

80-96 με τρίποντο του Φουρνιέ που βάζει "σφραγίδα" στο ματς

23:29 | 10.03.2026

80-93 με 2/2 βολές του Χολ

23:27 | 10.03.2026

80-91 με τον Χιφί μειώνει πάλι η Παρί

23:26 | 10.03.2026

77-81 με τον Ντόρσεϊ να είναι ασταμάτητος!

23:25 | 10.03.2026
Τάιμ άουτ
23:24 | 10.03.2026

77-89 με τον Ντόρσεϊ που έχει πλέον 22 πόντους

23:20 | 10.03.2026
6,5 λεπτά
για το φινάλε του αγώνα
23:18 | 10.03.2026

77-87 με τρίποντο του Ρόμπινσον

23:18 | 10.03.2026

74-87 με τρίποντο ξεκινάει το δεκάλεπτο η Παρί

23:16 | 10.03.2026

Ο Ολυμπιακός κράτησε την Παρί στους 16 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να "εκτοξεύσει" τη διαφορά, παίρνοντας προβάδισμα νίκης, πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα

23:12 | 10.03.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Παρί - Ολυμπιακός 71-87
23:12 | 10.03.2026

71-87 με τον Γουίλις "ξεκολλάει" η Παρί

23:11 | 10.03.2026

69-87 με τον Γουόρντ ο Ολυμπιακός αυξάνει κι άλλο το προβάδισμα

23:09 | 10.03.2026

69-85 με φοβερό καλάθι του Μιλουτίνοφ

23:08 | 10.03.2026

69-83 με 1/2 βολές του Πίτερς

23:08 | 10.03.2026
2 λεπτά
για το τέλος του 10λέπτου
23:07 | 10.03.2026
Τάιμ άουτ
23:06 | 10.03.2026

69-82 με τον Ντόρσεϊ

23:06 | 10.03.2026

69-80 με τον Πίτερς να ευστοχεί στη βολή της τεχνικής

23:05 | 10.03.2026

Τεχνική ποινή στον προπονητή της Παρί για διαμαρτυρία

23:03 | 10.03.2026

69-79 με 2/2 βολές του Πίτερς

23:03 | 10.03.2026

69-77 με τρίποντο του Τζόσεφ

23:01 | 10.03.2026
Τάιμ άουτ
23:00 | 10.03.2026

69-74 με τον Χιφί μετά από κλέψιμο

22:57 | 10.03.2026

65-74 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ, ο οποίος κάρφωσε όμως στη συνέχεια μετά από επιθετικό ριμπάουντ

22:57 | 10.03.2026

65-71 με τον Καβαλιέρ μειώνει πάλι η Παρί

22:56 | 10.03.2026

63-71 με τον Ρόντεν σε νέο τρίποντο

22:56 | 10.03.2026

60-71 με τον Ντόρσεϊ

22:55 | 10.03.2026

60-68 με τρίποντο του Ερέρα

22:54 | 10.03.2026

57-68 με τον Ρόμπινσον μειώνει η Παρί

22:54 | 10.03.2026

55-68 με τρίποντο του Νιλικίνα

22:51 | 10.03.2026

55-65 με 2/3 βολές του Πίτερς

22:37 | 10.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:36 | 10.03.2026

Ο Ολυμπιακός έπαιξε στο ρυθμό της Παρί, αλλά κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο επιθετικά με 63 πόντους και πήγε με +8 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο

22:35 | 10.03.2026
Ημίχρονο στο Παρίσι: Παρί - Ολυμπιακός 55-63
22:34 | 10.03.2026

55-63 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

22:34 | 10.03.2026

55-61 με τον Ρόμπινσον για την Παρί

22:33 | 10.03.2026

53-61 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

22:32 | 10.03.2026

13/19 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός και 8/19 η Παρί!

22:31 | 10.03.2026
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
22:31 | 10.03.2026

53-59 μειώνει η Παρί

22:31 | 10.03.2026

51-59 με τρίποντο του Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό

22:30 | 10.03.2026

51-56 με τρίποντο του Ρόντεν

22:29 | 10.03.2026

48-56 με βολές του Φουρνιέ

22:28 | 10.03.2026

48-54 με 1/2 βολές του Χιφί

22:27 | 10.03.2026

47-54 με τρίποντο του Νιλικίνα

22:26 | 10.03.2026

47-51 με νέο τρίποντο μειώνει η Παρί

22:26 | 10.03.2026

44-51 με 1/2 βολές του Στίβενς

22:25 | 10.03.2026
3,5 λεπτά
για το ημίχρονο
22:25 | 10.03.2026

43-51 με τρίποντο του Χόμες για την Παρί

22:23 | 10.03.2026

40-51 με 2/2 βολές του Τζόουνς

22:22 | 10.03.2026

40-49 με 2/2 βολές του Χιφί

22:22 | 10.03.2026

38-49 με τρίποντο του ΜακΚίσικ

22:21 | 10.03.2026

38-46 μειώνει η Παρί

22:21 | 10.03.2026

36-46 με τη βολή του Χολ

22:19 | 10.03.2026
5,5 λεπτά
για το ημίχρονο
22:18 | 10.03.2026
Τάιμ άουτ η Παρί
22:18 | 10.03.2026

36-45 με καλάθι και φάουλ του Χολ

22:18 | 10.03.2026

36-43 με μακρινό τρίποντο του Γουόρντ

22:17 | 10.03.2026

36-40 με νέο τρίποντο για την Παρί και την άμυνα του Ολυμπιακού να έχει χαλαρώσει

22:16 | 10.03.2026

33-40 με δύσκολο τρίποντο του Φουρνιέ

22:16 | 10.03.2026

33-37 με τρίποντο του Χιφί για την Παρί

22:15 | 10.03.2026

30-37 με βολές του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό

22:14 | 10.03.2026

30-35 με τρίποντο του Ρόμπινσον

22:12 | 10.03.2026

27-35 με καλάθι και φάουλ του Ρόμπινσον

22:12 | 10.03.2026

Πρώτο άστοχο σουτ για τον Πίτερς στο ματς

22:11 | 10.03.2026

24-35 με τον Τζόσεφ ο Ολυμπιακός

22:11 | 10.03.2026

24-33 μετά από χαμένο ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό

22:10 | 10.03.2026
Η Παρί βράβευσε πριν το τζάμπολ του αγώνα τον Γουόρντ!
22:09 | 10.03.2026

Ο Ολυμπιακός σούταρε με 8/10 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο και βρήκε διψήφια διαφορά κόντρα στην Παρί. Πρωταγωνιστές οι Πίτερς και Ντόρσεϊ με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

22:08 | 10.03.2026
Τέλος πρώτης περιόδου: Παρί - Ολυμπιακός 22-33
22:08 | 10.03.2026

22-33 με τον Καβαλιέρ

22:08 | 10.03.2026

20-33 με τρίποντο του Φουρνιέ

22:07 | 10.03.2026

20-30 με βολές του Χόμες για την Παρί

22:05 | 10.03.2026

18-30 με καλάθ και φάουλ του Χολ που ευστόχησε και στη βολή

22:05 | 10.03.2026

18-27 με τον Πίτερς να έχει 4/4 τρίποντα

22:05 | 10.03.2026
1,5 λεπτό
για το πρώτο δεκάλεπτο
22:04 | 10.03.2026

18-24 με τρίποντο του Χόμες

22:04 | 10.03.2026

15-24 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ

22:03 | 10.03.2026

15-22 με την Παρί να "χτυπάει" στη ρακέτα

22:03 | 10.03.2026

13-22 με τρίποντο του Πίτερς

22:02 | 10.03.2026

13-19 μειώνει η Παρί

22:01 | 10.03.2026

10-19 με τον Μιλουτίνοφ αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

21:57 | 10.03.2026

10-17 με τον Φαγιέ για την Παρί

21:57 | 10.03.2026
Τάιμ άουτ η Παρί!
21:57 | 10.03.2026

8-17 με σόου Ντόρσεϊ που έχει πλέον 11 πόντους!

21:56 | 10.03.2026

8-14 με τον Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό

21:55 | 10.03.2026

8-12 με δεύτερο τρίποντο και από τον Πίτερς

21:55 | 10.03.2026
6,5 λεπτά
για το δεκάλεπτο
21:54 | 10.03.2026

8-9 με φόλοου για την Παρί

21:53 | 10.03.2026

6-9 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:53 | 10.03.2026

6-6 με νέα "τριάδα" βολών για την Παρί

21:52 | 10.03.2026

Τρεις βολές αποφάσισαν οι διαιτητές!

21:52 | 10.03.2026

Στο video οι διαιτητές για να αποφασίσουν

21:52 | 10.03.2026

Ο Νιλικίνα έκανε μάλιστα διπλό λάθος, αφού έχασε την μπάλα και στη συνέχεια έκανε φάουλ στο κέντρο, στο όριο για βολές

21:51 | 10.03.2026

Ο Ολυμπιακός έχει 2/2 τρίποντα και τρια λάθη στις πρώτες του επιθέσεις στον αγώνα

21:50 | 10.03.2026

Νέο λάθος από τον Νιλικίνα

21:49 | 10.03.2026

3-6 με τρίποντο του Πίτερς για τον Ολυμπιακό

21:48 | 10.03.2026

Δύο σερί λάθη από τον Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό στην επίθεση, έξαλλος ο Μπαρτζώκας

21:47 | 10.03.2026

3-3 με 3/3 βολές του Ερέρα για την Παρί

21:47 | 10.03.2026

Φάουλ και τρεις βολές για τον Ερέρα της Παρί

21:46 | 10.03.2026

0-3 με τον Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός

21:45 | 10.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:44 | 10.03.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:44 | 10.03.2026
Η πεντάδα της Παρί

Ρόμπινσον, Ερέρα, Ρόντεν, Καβαλιέρ, Ντοκοσί

21:43 | 10.03.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ

21:38 | 10.03.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων

21:37 | 10.03.2026

Εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται όμως και σήμερα στο Παρίσι

21:37 | 10.03.2026
21:35 | 10.03.2026

Ο Ολυμπιακός έχει όμως την ευκαιρία για ένα διπλό που θα τον "εδραιώσει" στην 4άδα και θα το ψάξει έχοντας πλέον διαθέσιμους και τους Μιλουτίνοφ και Μόρις, με μοναδικό απόντα τον Βεζένκοφ

21:33 | 10.03.2026

Η Παρί από την άλλη πλευρά, έχει ρεκόρ 11-18, αλλά προέρχεται από 3 σερί εκτός έδρας νίκες, ενώ στο Παρίσι νίκησε πρόσφατα τη Ρεάλ Μαδρίτης

21:32 | 10.03.2026

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague και είναι στην 3η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 19-10

21:31 | 10.03.2026

Το ματς γίνεται νωρίτερα του αναμενομένου, εξαιτίας ενός θέματος με την έδρα της Παρί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία

21:30 | 10.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παρί - Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague

21:30 | 10.03.2026
