Παρί – Ολυμπιακός 87-104 Τελικό: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στο Παρίσι

Ο Ολυμπιακός έχει όμως την ευκαιρία για ένα διπλό που θα τον "εδραιώσει" στην 4άδα και θα το ψάξει έχοντας πλέον διαθέσιμους και τους Μιλουτίνοφ και Μόρις, με μοναδικό απόντα τον Βεζένκοφ