Παρί – Ολυμπιακός 87-104 Τελικό: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στο Παρίσι

Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” εκτός έδρας την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague και έφθασε σε μία επιβλητική νίκη με 104-87, παρότι αγωνίστηκε ξανά χωρίς Γουόκαπ και Βεζένκοφ.
Ο Ολυμπιακός "σάρωσε" την Παρί μέσα στην έδρα της και πανηγύρισε με επιβλητικό τρόπο, την 20η νίκη του σε 30 αγώνες στη φετινή Euroleague, οπου βρίσκεται πλέον στη 2η θέση της κατάταξης
87-104 με τρίποντο διαμορφώνει το τελικό σκορ η Παρί
84-104 με τον Φουρνιέ
84-102 με βολές του Κόρι Τζόσεφ
84-100 με τον Ντοκοσί για την Παρί
82-100 με κάρφωμα του Χολ
για τη λήξη του αγώνα
82-98 με βολές του Χιφί
80-98 με τον Φουρνιέ
80-96 με τρίποντο του Φουρνιέ που βάζει "σφραγίδα" στο ματς
80-93 με 2/2 βολές του Χολ
80-91 με τον Χιφί μειώνει πάλι η Παρί
77-81 με τον Ντόρσεϊ να είναι ασταμάτητος!
77-89 με τον Ντόρσεϊ που έχει πλέον 22 πόντους
77-87 με τρίποντο του Ρόμπινσον
74-87 με τρίποντο ξεκινάει το δεκάλεπτο η Παρί
Ο Ολυμπιακός κράτησε την Παρί στους 16 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να "εκτοξεύσει" τη διαφορά, παίρνοντας προβάδισμα νίκης, πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα
71-87 με τον Γουίλις "ξεκολλάει" η Παρί
69-87 με τον Γουόρντ ο Ολυμπιακός αυξάνει κι άλλο το προβάδισμα
69-85 με φοβερό καλάθι του Μιλουτίνοφ
69-83 με 1/2 βολές του Πίτερς
69-82 με τον Ντόρσεϊ
69-80 με τον Πίτερς να ευστοχεί στη βολή της τεχνικής
Τεχνική ποινή στον προπονητή της Παρί για διαμαρτυρία
69-79 με 2/2 βολές του Πίτερς
69-77 με τρίποντο του Τζόσεφ
69-74 με τον Χιφί μετά από κλέψιμο
65-74 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ, ο οποίος κάρφωσε όμως στη συνέχεια μετά από επιθετικό ριμπάουντ
65-71 με τον Καβαλιέρ μειώνει πάλι η Παρί
63-71 με τον Ρόντεν σε νέο τρίποντο
60-71 με τον Ντόρσεϊ
60-68 με τρίποντο του Ερέρα
57-68 με τον Ρόμπινσον μειώνει η Παρί
55-68 με τρίποντο του Νιλικίνα
55-65 με 2/3 βολές του Πίτερς
Ο Ολυμπιακός έπαιξε στο ρυθμό της Παρί, αλλά κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο επιθετικά με 63 πόντους και πήγε με +8 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο
55-63 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
55-61 με τον Ρόμπινσον για την Παρί
53-61 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
13/19 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός και 8/19 η Παρί!
53-59 μειώνει η Παρί
51-59 με τρίποντο του Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό
51-56 με τρίποντο του Ρόντεν
48-56 με βολές του Φουρνιέ
48-54 με 1/2 βολές του Χιφί
47-54 με τρίποντο του Νιλικίνα
47-51 με νέο τρίποντο μειώνει η Παρί
44-51 με 1/2 βολές του Στίβενς
43-51 με τρίποντο του Χόμες για την Παρί
40-51 με 2/2 βολές του Τζόουνς
40-49 με 2/2 βολές του Χιφί
38-49 με τρίποντο του ΜακΚίσικ
38-46 μειώνει η Παρί
36-46 με τη βολή του Χολ
36-45 με καλάθι και φάουλ του Χολ
36-43 με μακρινό τρίποντο του Γουόρντ
36-40 με νέο τρίποντο για την Παρί και την άμυνα του Ολυμπιακού να έχει χαλαρώσει
33-40 με δύσκολο τρίποντο του Φουρνιέ
33-37 με τρίποντο του Χιφί για την Παρί
30-37 με βολές του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό
30-35 με τρίποντο του Ρόμπινσον
27-35 με καλάθι και φάουλ του Ρόμπινσον
Πρώτο άστοχο σουτ για τον Πίτερς στο ματς
24-35 με τον Τζόσεφ ο Ολυμπιακός
24-33 μετά από χαμένο ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός σούταρε με 8/10 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο και βρήκε διψήφια διαφορά κόντρα στην Παρί. Πρωταγωνιστές οι Πίτερς και Ντόρσεϊ με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.
22-33 με τον Καβαλιέρ
20-33 με τρίποντο του Φουρνιέ
20-30 με βολές του Χόμες για την Παρί
18-30 με καλάθ και φάουλ του Χολ που ευστόχησε και στη βολή
18-27 με τον Πίτερς να έχει 4/4 τρίποντα
18-24 με τρίποντο του Χόμες
15-24 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
15-22 με την Παρί να "χτυπάει" στη ρακέτα
13-22 με τρίποντο του Πίτερς
13-19 μειώνει η Παρί
10-19 με τον Μιλουτίνοφ αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός
10-17 με τον Φαγιέ για την Παρί
8-17 με σόου Ντόρσεϊ που έχει πλέον 11 πόντους!
8-14 με τον Ντόρσεϊ στον αιφνιδιασμό
8-12 με δεύτερο τρίποντο και από τον Πίτερς
8-9 με φόλοου για την Παρί
6-9 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ
6-6 με νέα "τριάδα" βολών για την Παρί
Τρεις βολές αποφάσισαν οι διαιτητές!
Στο video οι διαιτητές για να αποφασίσουν
Ο Νιλικίνα έκανε μάλιστα διπλό λάθος, αφού έχασε την μπάλα και στη συνέχεια έκανε φάουλ στο κέντρο, στο όριο για βολές
Ο Ολυμπιακός έχει 2/2 τρίποντα και τρια λάθη στις πρώτες του επιθέσεις στον αγώνα
Νέο λάθος από τον Νιλικίνα
3-6 με τρίποντο του Πίτερς για τον Ολυμπιακό
Δύο σερί λάθη από τον Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό στην επίθεση, έξαλλος ο Μπαρτζώκας
3-3 με 3/3 βολές του Ερέρα για την Παρί
Φάουλ και τρεις βολές για τον Ερέρα της Παρί
0-3 με τον Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Ρόμπινσον, Ερέρα, Ρόντεν, Καβαλιέρ, Ντοκοσί
Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων
Εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται όμως και σήμερα στο Παρίσι
Ο Ολυμπιακός έχει όμως την ευκαιρία για ένα διπλό που θα τον "εδραιώσει" στην 4άδα και θα το ψάξει έχοντας πλέον διαθέσιμους και τους Μιλουτίνοφ και Μόρις, με μοναδικό απόντα τον Βεζένκοφ
Η Παρί από την άλλη πλευρά, έχει ρεκόρ 11-18, αλλά προέρχεται από 3 σερί εκτός έδρας νίκες, ενώ στο Παρίσι νίκησε πρόσφατα τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague και είναι στην 3η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 19-10
Το ματς γίνεται νωρίτερα του αναμενομένου, εξαιτίας ενός θέματος με την έδρα της Παρί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία
