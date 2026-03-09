Παρί – Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Βεζένκοφ, παραμένει εκτός ο Γουόκαπ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (10/03/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) την Παρί, σε εκτός έδρας αναμέτρηση για την 34η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σάσα Βεζένκοφ να επιστρέφει στη 12άδα των Πειραιωτών.

Μετά από δύο παιχνίδια εκτός με πρόβλημα στη μέση, ο Σάσα Βεζένκοφ θα είναι και πάλι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Παρί – Ολυμπιακός, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Το ίδιο ισχύει και για τον Μόντε Μόρις, που δεν έπαιξε στο τελευταίο ματς των Πειραιωτών.

Αντίθετα, μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ο Τόμας Γουόκαπ θα μείνει εκτός και για το ματς με τους Παριζιάνους, καθώς ταλαιπωρείται ακόμη από μυϊκούς σπασμούς και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, όπως και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης λόγω τενοντοπάθειας.