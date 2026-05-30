Το Champions League ρίχνει αυλαία για την φετινή σεζόν με τον μεγάλο του τελικό. Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ μάχονται στο «Puskás Aréna» της Βουδαπέστης, για το τρόπαιο με τα μεγάλα “αυτια” και την κορυφή της ποδοσφαιρική Ευρώπης.
Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 1-1 (4-3) τελικό: Πρωταθλητές Ευρώπης και πάλι οι Γάλλοι
θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου του Champions League
Σκυμμένα κεφάλια και δάκρυα από τους φίλους των Λονδρέζων
με 4-3 επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι της Άρσεναλ
ΑΟΥΤ
Ο Μαγκαλιάες για την Άρσεναλ
4-3 ο Μπεράλντιο για την Παρί
Ο Μπεράλντο για την Παρί το 5ο πέναλτι
3-3 η Άρσεναλ με τον Μαρτινέλι
ο Μαρτινέλι για την Άρσεναλ
3-2 η Παρί με τον Χακίμι
Ο Χακίμι για την Παρί
2-2 με τον Ράις μετά από τρεις εκτελέσεις για κάθε ομάδα
ο Ράις για την Άρσεναλ, θα ολοκληρώσει τις 3ες εκτελέσεις
2-1 ο Ράγια έπιασε το πέναλτι του Μέντες
Ο Νούνο Μέντες για την Παρί
2-1 το έστειλε άουτ ο Έζε
Ο Έζε θα εκτελέσει για την Άρσεναλ
2-1 η Παρί με τον Ντουέ
Ο Ντουέ θα εκτελέσει για την Παρί
1-1 η Άρσεναλ με τον Γιόκερες
Ο Γιόκερες θα εκτελέσει για την Άρσεναλ
1-0 η Παρί με τον Ράμος
Ο Γκονζάλο Ράμος της παρί θα εκτελέσει πρώτος
Τρομερή στιγμή. Οι παίκτες της Παρί ζητούν από τους οπαδούς τους να ξεσηκωθούν. Το είδε αυτό ο Αρτέτα και έκανε νόημα προς την κερκίδα των φίλων της Άρσεναλ
Ο Γιόκερες ελίχθηκε εκτός μεγάλης περιοχής, έπιασε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στις προβολές και πέρασε άουτ
Σουτ του Τίμπερ από δεξιά, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Σαφόνοφ
Ο Ράγια μπλόκαρε το σουτ του ντουέ
Η Παρί έχει τον έλεγχο, πιέζει για το "χρυσό" γκολ
Ο Ράγια έδιωξε προ του Ράμος
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της παράτασης
Βιτίνια και Μαρκίνθος έξω, Ζαμπ΄ρδι και Μπεράλδο μέσα
Τέλος πρώτου μέρους της παράτασης
Η φάση του πέναλτι που η Άρσεναλ ζήτησε
Η φάση βγήκε καθαρή και από το VAR
Η Άρσεναλ ζήτησε πέναλτι για παράβαση στον Μαντουέκε - Ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι
Κακό σουτ του Χακίμι εκτός μεγάλης περιοχής
ο Εμερί στη θέση του Φαμπιάν Ρουίθ
καλό γύρισμα του Μαντουέκε από δεξιά, ο Πάτσο έδιωξε προ του Γιόκερες
Πρώτο μέρος παράτασης
ο Θουμπιμέντι στη θέση του Σκέλι και ο Έσε σε αυτή του Χάβερτς
ο Μπαρκολά πήρε την κάθετη, έφτασε στην αντίπαλη περιοχή αλλά έστειλε την μπάλα άουτ με κοντινό σουτ
Ο Γκονσάλο Ράμος στη θέση του Ντεμπελέ
Κράμπα δείχνει να έχει και ο Ντεμπελέ
θα συνεχίσει ο Ράγια
Το δοκάρι του Κβαρατσχέλια
Στον αγωνιστικό χώρο ο Ράγια
Πλασέ του Βιτίνια ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή της Άρσεναλ, η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Κάθετη για τον Μπαρκολά, ο Ράγια έκανε γρήγορα την έξοδο και πρόλαβε τον αντίπαλό του
ο Μπαρκολά στη θέση του Κβαρατσχέλια
Μαρτινέλι και Μαντουέκε αντικατέστησαν Τροσάρ και Σάκα
Ο Κβαρατσχιέλια πήρε κόντρα από τον Τίμπερ, έφυγε στην αντεπίθεση, πάτησε στην περιοχή και έκανε το σουτ. Ο Λιούις-Σκέλι έβαλε την κόντρα, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και πέρασε εκτός
καλό μακρινό σουτ του Βιτίνια, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο - ο Ράγια είχε τον έλεγχο της φάσης
Λάθο του Ράγια, πάσα προς τον Ντεμπελέ, κακό σουτ του Γάλλου μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Άρσεναλ
Το 1-1 της Παρί
Δεύτερο cooling break στον τελικό
ο Τίμπερ στη θέση του Μοσκέρα και ο Γιόκερες σε αυτή του Έντεγκαρ
Στα αριστερά ο Ράγια, στα δεξιά η μπάλα
θα το εκτελέσει ο Ντεμπελέ
Πέναλτι χωρίς δεύτερη κίτρινη στον Μοσκέρα
Το μαρκάρισμα το έκανε ο Μοσκέρα - Βρίσκει τον παίκτη της παρί στη γάμπα
θα υπάρξει έλεγχος της φάσης
Πεναλτι υπέρ της Παρί, σε μαρκάρισμα στον Κβαρατσχέλια
μακρινή εκτέλεση φάουλ του Χακίμι, ο Ράγια δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει την μπάλα
Πιέζει και πάλι ψηλά η Άρσεναλ και προσπαθεί να μπλοκάρει την ανάπτυξη της Παρί
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Επιστρέφουν και οι ποδοσφαιοριστές της Άρσεναλ
Επιστρέφουν οι παίκτες της Παρί στον αγωνιστικό χώρο
ο Χάβερτς στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει σε πάνω από 1 τελικό Champions league
ο διαιτητής δεν επέτρεψε να εκτελεστεί κόρνερ υπέρ της 'Αρσεναλ
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Σωτήριο τακλιν του Μαρκίνιος τη στιγμή που οΧάβερτς ετοιμαζόταν να πλασάρει μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά
Άστοχο σουτ του Ντουέ
Τραγικό σουτ από τον Ντεμπελέ
Ο Μέντες πέρασε από τον Μοσκέρα, η άμυνα της Άρσεναλ δεν μπόρεσε να διώξει σωστά, ο Φαμπιάν Ρουίθ έπιασε την κεφαλιά αλλα΄έστειλε την μπάά να περάσει ψηλά άουτ
Σωτήριο τάκλιν του Γκάμπριελ στο σουτ του Ντεμπελέ
θα συνεχίσει κανονικά, αν και ο Λουίς Ενρίκε σήκωσε τον αναπληρωμετικό τερματοφύλακα
Δέχεται τις πρώτες βοήθειες ο πορτιέρε της Άρσεναλ
Υπέροχο γύρισμα του Σάκα, ο Σαφόνοφ απέκρουσε τελευταία στιγμή και προ του Τροσάρ, με τον μαρκίνιος να βρίσκει τον πορτιέρε της ομάδας του με το πόδι στο κεφάλι
cooling break για τις δυο ομάδες
Ο Σάκα στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή της Άρσεναλ, έκανε τσαφ και στη συνέχεια υπήρξαν φωνές για πέναλτι. Διαιτητής άφησε το ματς να εξελιχθεί και ο VAR συμφώνησε μαζί του
Το γκολ του Χάβερτς για το 0-1
Ο Γκάμπριελ έδιωξε τελευταία στιγμή την μπάλα σε κόρνερ, πριν ο Κβαρατσχέλια κουτάρει από τη μικρή περιοχή
Ο Μαρκίνιος έδιωξε την μπάλα πάνω στον Τροσάρ, από την κόντρα ο Χάβερτς την πήρε έτρεξε στον κενό χώρο από τα αριστερά, πάτησε περιοχή από και με ένα δυνατό σουτ την έστειλε στον ουρανό των διχτυών του Σαφόνοφ
Η Άρσεναλ πιέζει ψηλά στο χώρο του κέντρου και προς το μέρος που αμύνεται η Παρί
όρκο νίκης έδωσαν οι παίκτες των δυο ομάδων
Ακούγεται ο ύμνος του Champions League για τους φιναλίστ
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Ολοκληρώθηκε το σόου από τους Killers και πλέον μετρούμε αντίστροφα για την έναρξη του μεγάλου τελικού
Ο Νταβίντ Ράγια έχει κρατήσει 9 φορές ανέπαφη την εστία του στο φετινό Champions League και απέχει μόλις ένα clean sheet από το απόλυτο ρεκόρ της διοργάνωσης
Οι Κillers θα διασκεδάσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων που έχουν δημιουργήσει εκπληκτική ατμόσφαιρα
Η Αρσεναλ παραμένει αήττητη στο φετινό Champions League, με 11 νίκες και 3 ισοπαλίες, ενώ έχει δεχθεί μόλις 6 γκολ σε 14 αγώνες
Οι λόγοι για τους οποίους η σέντρα γίνεται στις 19:00
Η διευκόλυνση των φιλάθλων και των μετακινήσεων: Η νωρίτερη λήξη του αγώνα επιτρέπει στους οπαδούς που ταξίδεψαν για τον τελικό να επιστρέψουν στα ξενοδοχεία τους ή να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς πιο εύκολα, χωρίς το άγχος της περασμένης ώρας.
Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας: Η διεξαγωγή του αγώνα το απόγευμα δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς στην πόλη μετά το τέλος του ματς. Αυτό τονώνει οικονομικά την εστίαση και τα καταστήματα της διοργανώτριας πόλης.
Η προσέλκυση νεανικού κοινού και οικογενειών: Στόχος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι να φέρει τις νεότερες γενιές και τις οικογένειες πιο κοντά στο γήπεδο και την τηλεόραση. Η προηγούμενη ώρα (22:00) σήμαινε ότι ο αγώνας τελείωνε κοντά στα μεσάνυχτα (ή και αργότερα σε περίπτωση παράτασης), καθιστώντας τον απαγορευτικό για μικρά παιδιά.
Η τηλεοπτική αγορά της Ασίας: Η UEFA στοχεύει στην τεράστια αγορά της Ασίας και της Άπω Ανατολής. Με τη σέντρα στις 18:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ο αγώνας μεταδίδεται σε prime time ζώνη (μεσάνυχτα ή νωρίς το πρωί) στις ασιατικές χώρες, κάτι που αυξάνει κατακόρυφα την τηλεθέαση και την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
Η UEFA είχε ανακοινώσει από τον Αύγουστο του 2025 για τη συγκεκριμένη αλλαγή στην ώρα του τελικού.
Το πρωτάθλημα (14ο στην ιστορία της) κατέκτησε και η Άρσεναλ
Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κατακτήσει το γαλλικό πρωτάθλημα και απόψε θέλει να γράψει ιστορία με το να γίνει η πρώτη ομάδα μετά την Ρεάλ Μαδρίτης στο σύγχρονο Champions League (1992-) που κατακτά τη διοργάνωση σε δυο διαδοχικές χρονιές
Διαιτητής του τελικού είναι ο Γερμανός, Ντάνιελ Σίμπερτ. Βοηθοί του οι Σέιντελ, Φόλτιν, τέταρτος ο Σάρερ, VAR ο Ντάνκερτ και AVAR ο Σρούντερ.
Η ενδεκάδα της Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Λιούς-Σκέλι, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Χιντσάπιε, Μοσκέρα, Έντεγκαρντ, Ράις, Τροσάρ, Χάβερτς, Σάκα
Στον πάγκο της Άρσεναλ βρίσκονται οι: Κέπα, Ζέσους, Έζε, Μαρτινέλι, Τίμπερ, Γιόκερες, Νέργκαρντ, Μαντουέκε, Μερίνο, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ντάουμαν
Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Ν. Μέντες, Ρουίθ, Βιτίνια, Ζ. Νέβες, Κβαρατσχέλια, Ντουέ Ντεμπελέ
Στον πάγκο για την Παρί οι Σεβαλιέ, Μάριν, Μπεράλντο, Ζάμπάρνι, Ράμος, Λι, Ερναντές, Μαγιουλού, Ντρο Φερνάντες, Μπαρκολά, Ζαΐρ-Εμερί και Εμπαγέ.
Μια ώρα πριν τη σέντρα του τελικού του Champions League, Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους για το “μεγάλο” αγώνα
Ο αποψινός είναι ο 71ος τελικός στην ιστορία του Champions League, με την Παρί να διεκδικεί την back-to-back κατάκτηση του τίτλου και με την Άρσεναλ να θέλει να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της
Παρί Σεν Ζερμέν ή Άρσεναλ; Απόψε το βράδυ θα γνωρίζουμε την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο του φετινού Champions League και μαζί θα παρακολουθήσουμε το “μεγάλο” αγώνα
