Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 1-1 (4-3) τελικό: Πρωταθλητές Ευρώπης και πάλι οι Γάλλοι

Back-to-back κατάκτηση για την Παρί ή ιστορική πρώτη για την Άρσεναλ;
«Puskás Aréna» - Βουδαπέστη
Διαιτητής: Ζίμπερτ - VAR: Ντάνκερτ, AVAR: Σρούντερ
1 - 1
(4-3 στα πέναλτι) ΤΕΛΙΚΟ
Το Champions League ρίχνει αυλαία για την φετινή σεζόν με τον μεγάλο του τελικό. Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ μάχονται στο «Puskás Aréna» της Βουδαπέστης, για το τρόπαιο με τα μεγάλα “αυτια” και την κορυφή της ποδοσφαιρική Ευρώπης.

22:08 | 30.05.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
22:07 | 30.05.2026

θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου του Champions League

22:07 | 30.05.2026

Σκυμμένα κεφάλια και δάκρυα από τους φίλους των Λονδρέζων

22:02 | 30.05.2026
Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες από του φίλους της Παρί
22:01 | 30.05.2026

με 4-3 επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι της Άρσεναλ

22:01 | 30.05.2026
Η ΠΑΡΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE
22:00 | 30.05.2026

ΑΟΥΤ

21:59 | 30.05.2026

Ο Μαγκαλιάες για την Άρσεναλ

21:59 | 30.05.2026

4-3 ο Μπεράλντιο για την Παρί

21:58 | 30.05.2026

Ο Μπεράλντο για την Παρί το 5ο πέναλτι

21:58 | 30.05.2026

3-3 η Άρσεναλ με τον Μαρτινέλι

21:57 | 30.05.2026

ο Μαρτινέλι για την Άρσεναλ

21:57 | 30.05.2026

3-2 η Παρί με τον Χακίμι

21:57 | 30.05.2026

Ο Χακίμι για την Παρί

21:56 | 30.05.2026

2-2 με τον Ράις μετά από τρεις εκτελέσεις για κάθε ομάδα

21:56 | 30.05.2026

ο Ράις για την Άρσεναλ, θα ολοκληρώσει τις 3ες εκτελέσεις

21:55 | 30.05.2026

2-1 ο Ράγια έπιασε το πέναλτι του Μέντες

21:54 | 30.05.2026

Ο Νούνο Μέντες για την Παρί

21:54 | 30.05.2026

2-1 το έστειλε άουτ ο Έζε

21:53 | 30.05.2026

Ο Έζε θα εκτελέσει για την Άρσεναλ

21:53 | 30.05.2026

2-1 η Παρί με τον Ντουέ

21:52 | 30.05.2026

Ο Ντουέ θα εκτελέσει για την Παρί

21:52 | 30.05.2026

1-1 η Άρσεναλ με τον Γιόκερες

21:52 | 30.05.2026

Ο Γιόκερες θα εκτελέσει για την Άρσεναλ

21:50 | 30.05.2026

1-0 η Παρί με τον Ράμος

21:50 | 30.05.2026

Ο Γκονζάλο Ράμος της παρί θα εκτελέσει πρώτος

21:44 | 30.05.2026

Τρομερή στιγμή. Οι παίκτες της Παρί ζητούν από τους οπαδούς τους να ξεσηκωθούν. Το είδε αυτό ο Αρτέτα και έκανε νόημα προς την κερκίδα των φίλων της Άρσεναλ

21:43 | 30.05.2026
ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ θα κριθεί ο τελικός του Champions League
21:42 | 30.05.2026
120'
Σημαντική στιγμή για την Άρσεναλ

Ο Γιόκερες ελίχθηκε εκτός μεγάλης περιοχής, έπιασε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στις προβολές και πέρασε άουτ

21:41 | 30.05.2026
119'

Σουτ του Τίμπερ από δεξιά, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Σαφόνοφ

21:40 | 30.05.2026
117'
Κίτρινη κάρτα στον Μέντες
21:40 | 30.05.2026
117'

Ο Ράγια μπλόκαρε το σουτ του ντουέ

21:30 | 30.05.2026

Η Παρί έχει τον έλεγχο, πιέζει για το "χρυσό" γκολ

21:29 | 30.05.2026
107'

Ο Ράγια έδιωξε προ του Ράμος

21:29 | 30.05.2026
21:27 | 30.05.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της παράτασης

21:25 | 30.05.2026
Αλλαγές για την Παρί

Βιτίνια και Μαρκίνθος έξω, Ζαμπ΄ρδι και Μπεράλδο μέσα

21:23 | 30.05.2026

Τέλος πρώτου μέρους της παράτασης

21:23 | 30.05.2026

Η φάση του πέναλτι που η Άρσεναλ ζήτησε

21:21 | 30.05.2026

Αλληλοτραβήγματα από Μέντες και Μαντουέκε, τίποτα παραπάνω, με τον δελυτερο να τραβάει τον αντίπαλό του τη στιγμή που έπεφτε στην επίμαχη φάση

21:20 | 30.05.2026
103'
Κίτρινη κάρτα στον Ράις και τον Αρτέτα!
21:19 | 30.05.2026

Η φάση βγήκε καθαρή και από το VAR

21:17 | 30.05.2026
102'

Η Άρσεναλ ζήτησε πέναλτι για παράβαση στον Μαντουέκε - Ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι

21:15 | 30.05.2026
100'

Κακό σουτ του Χακίμι εκτός μεγάλης περιοχής

21:12 | 30.05.2026
98'
Κίτρινη κάρτα στον Γιόκερες
21:09 | 30.05.2026
95
Αλλαγή για την Παρί

ο Εμερί στη θέση του Φαμπιάν Ρουίθ

21:08 | 30.05.2026
92'

καλό γύρισμα του Μαντουέκε από δεξιά, ο Πάτσο έδιωξε προ του Γιόκερες

21:07 | 30.05.2026

Πρώτο μέρος παράτασης

21:06 | 30.05.2026
91'
Αλλαγές για την Άρσεναλ

ο Θουμπιμέντι στη θέση του Σκέλι και ο Έσε σε αυτή του Χάβερτς

21:02 | 30.05.2026
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
21:01 | 30.05.2026
90+7'
Τεράστια ευκαιρία για την Παρί με τον Μπαρκολά

ο Μπαρκολά πήρε την κάθετη, έφτασε στην αντίπαλη περιοχή αλλά έστειλε την μπάλα άουτ με κοντινό σουτ

21:00 | 30.05.2026
90+6'
Αλλαγή για την Άρσεναλ

Ο Γκονσάλο Ράμος στη θέση του Ντεμπελέ

20:57 | 30.05.2026
90+6'
Κίτρινη κάρτα στον Ζοάο Νέβες
20:57 | 30.05.2026

Κράμπα δείχνει να έχει και ο Ντεμπελέ

20:56 | 30.05.2026
20:56 | 30.05.2026

θα συνεχίσει ο Ράγια

20:55 | 30.05.2026

Το δοκάρι του Κβαρατσχέλια

20:55 | 30.05.2026

Στον αγωνιστικό χώρο ο Ράγια

20:55 | 30.05.2026
6 λεπτά καθυστερήσεων
20:54 | 30.05.2026
89'
Τεράστια ευκαιρία για την Παρί

Πλασέ του Βιτίνια ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή της Άρσεναλ, η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

20:48 | 30.05.2026
85'

Κάθετη για τον Μπαρκολά, ο Ράγια έκανε γρήγορα την έξοδο και πρόλαβε τον αντίπαλό του

20:48 | 30.05.2026
83'
Αλλαγή για την Παρί

ο Μπαρκολά στη θέση του Κβαρατσχέλια

20:44 | 30.05.2026
83'
Αλλαγές για την Άρσεναλ

Μαρτινέλι και Μαντουέκε αντικατέστησαν Τροσάρ και Σάκα

20:38 | 30.05.2026
77'
Μεγάλη ευκαιρία για την Παρί με τον Κβαρατσχέλια - ΔΟΚΑΡΙ οι Γάλλοι

Ο Κβαρατσχιέλια πήρε κόντρα από τον Τίμπερ, έφυγε στην αντεπίθεση, πάτησε στην περιοχή και έκανε το σουτ. Ο Λιούις-Σκέλι έβαλε την κόντρα, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και πέρασε εκτός

20:37 | 30.05.2026
73'

καλό μακρινό σουτ του Βιτίνια, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο - ο Ράγια είχε τον έλεγχο της φάσης

20:36 | 30.05.2026
72'

Λάθο του Ράγια, πάσα προς τον Ντεμπελέ, κακό σουτ του Γάλλου μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Άρσεναλ

20:35 | 30.05.2026

Το 1-1 της Παρί

20:32 | 30.05.2026

Δεύτερο cooling break στον τελικό

20:30 | 30.05.2026
66'
Αλλαγές για την Άρσεναλ

ο Τίμπερ στη θέση του Μοσκέρα και ο Γιόκερες σε αυτή του Έντεγκαρ

20:29 | 30.05.2026

Στα αριστερά ο Ράγια, στα δεξιά η μπάλα

20:29 | 30.05.2026
65'
ΓΚΟΛ για την Παρί, 1-1 με την εκτέλεση πέναλτι του Ντεμπελέ
20:28 | 30.05.2026

θα το εκτελέσει ο Ντεμπελέ

20:27 | 30.05.2026

Πέναλτι χωρίς δεύτερη κίτρινη στον Μοσκέρα

20:27 | 30.05.2026

Το μαρκάρισμα το έκανε ο Μοσκέρα - Βρίσκει τον παίκτη της παρί στη γάμπα

20:27 | 30.05.2026

θα υπάρξει έλεγχος της φάσης

20:26 | 30.05.2026
62'

Πεναλτι υπέρ της Παρί, σε μαρκάρισμα στον Κβαρατσχέλια

20:18 | 30.05.2026
55'

μακρινή εκτέλεση φάουλ του Χακίμι, ο Ράγια δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει την μπάλα

20:17 | 30.05.2026
54'
Κίτρινη κάρτα στον Σάκα
20:14 | 30.05.2026
53'

Πιέζει και πάλι ψηλά η Άρσεναλ και προσπαθεί να μπλοκάρει την ανάπτυξη της Παρί

20:14 | 30.05.2026
47'
Στον Μοσκέρα η πρώτη κίτρινη κάρτα του τελικού, καθυστέρησε να εκτελέσει ένα πλάγιο
20:09 | 30.05.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

20:07 | 30.05.2026

Επιστρέφουν και οι ποδοσφαιοριστές της Άρσεναλ

20:02 | 30.05.2026

Επιστρέφουν οι παίκτες της Παρί στον αγωνιστικό χώρο

20:02 | 30.05.2026
19:54 | 30.05.2026

ο Χάβερτς στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει σε πάνω από 1 τελικό Champions league

19:53 | 30.05.2026
19:53 | 30.05.2026

ο διαιτητής δεν επέτρεψε να εκτελεστεί κόρνερ υπέρ της 'Αρσεναλ

19:52 | 30.05.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ

19:48 | 30.05.2026
45+3'
Μεγάλη φάση για την Άρσεναλ

Σωτήριο τακλιν του Μαρκίνιος τη στιγμή που οΧάβερτς ετοιμαζόταν να πλασάρει μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά

19:47 | 30.05.2026
45+2'

Άστοχο σουτ του Ντουέ

19:46 | 30.05.2026
6 λεπτά έξτρα χρόνου
19:45 | 30.05.2026
45'

Τραγικό σουτ από τον Ντεμπελέ

19:44 | 30.05.2026
43'
καλή στιγμή για την Παρί

Ο Μέντες πέρασε από τον Μοσκέρα, η άμυνα της Άρσεναλ δεν μπόρεσε να διώξει σωστά, ο Φαμπιάν Ρουίθ έπιασε την κεφαλιά αλλα΄έστειλε την μπάά να περάσει ψηλά άουτ

19:35 | 30.05.2026
37'

Σωτήριο τάκλιν του Γκάμπριελ στο σουτ του Ντεμπελέ

19:34 | 30.05.2026
19:29 | 30.05.2026

θα συνεχίσει κανονικά, αν και ο Λουίς Ενρίκε σήκωσε τον αναπληρωμετικό τερματοφύλακα

19:29 | 30.05.2026

Δέχεται τις πρώτες βοήθειες ο πορτιέρε της Άρσεναλ

19:25 | 30.05.2026
27'
Σημαντική στιγμή για την Άρσεναλ

Υπέροχο γύρισμα του Σάκα, ο Σαφόνοφ απέκρουσε τελευταία στιγμή και προ του Τροσάρ, με τον μαρκίνιος να βρίσκει τον πορτιέρε της ομάδας του με το πόδι στο κεφάλι

19:22 | 30.05.2026
24'

cooling break για τις δυο ομάδες

19:17 | 30.05.2026
16'

Ο Σάκα στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή της Άρσεναλ, έκανε τσαφ και στη συνέχεια υπήρξαν φωνές για πέναλτι. Διαιτητής άφησε το ματς να εξελιχθεί και ο VAR συμφώνησε μαζί του

19:13 | 30.05.2026

Το γκολ του Χάβερτς για το 0-1

19:10 | 30.05.2026
12'

Ο Γκάμπριελ έδιωξε τελευταία στιγμή την μπάλα σε κόρνερ, πριν ο Κβαρατσχέλια κουτάρει από τη μικρή περιοχή

19:05 | 30.05.2026
6'
ΓΚΟΛ για την Άρσεναλ, 0-1 με τον Χάβερτς

Ο Μαρκίνιος έδιωξε την μπάλα πάνω στον Τροσάρ, από την κόντρα ο Χάβερτς την πήρε έτρεξε στον κενό χώρο από τα αριστερά, πάτησε περιοχή από και με ένα δυνατό σουτ την έστειλε στον ουρανό των διχτυών του Σαφόνοφ

19:05 | 30.05.2026

Η Άρσεναλ πιέζει ψηλά στο χώρο του κέντρου και προς το μέρος που αμύνεται η Παρί

19:01 | 30.05.2026
"Σέντρα" στο ματς
19:01 | 30.05.2026

όρκο νίκης έδωσαν οι παίκτες των δυο ομάδων

19:01 | 30.05.2026
Ακούγεται ο ύμνος του Champions League για τους φιναλίστ

18:55 | 30.05.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

18:54 | 30.05.2026

Ολοκληρώθηκε το σόου από τους Killers και πλέον μετρούμε αντίστροφα για την έναρξη του μεγάλου τελικού

18:54 | 30.05.2026
18:47 | 30.05.2026

Ο Νταβίντ Ράγια έχει κρατήσει 9 φορές ανέπαφη την εστία του στο φετινό Champions League και απέχει μόλις ένα clean sheet από το απόλυτο ρεκόρ της διοργάνωσης

18:45 | 30.05.2026

Οι Κillers θα διασκεδάσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων που έχουν δημιουργήσει εκπληκτική ατμόσφαιρα

18:44 | 30.05.2026

Η Αρσεναλ παραμένει αήττητη στο φετινό Champions League, με 11 νίκες και 3 ισοπαλίες, ενώ έχει δεχθεί μόλις 6 γκολ σε 14 αγώνες

18:44 | 30.05.2026
18:42 | 30.05.2026

Οι λόγοι για τους οποίους η σέντρα γίνεται στις 19:00

Η διευκόλυνση των φιλάθλων και των μετακινήσεων: Η νωρίτερη λήξη του αγώνα επιτρέπει στους οπαδούς που ταξίδεψαν για τον τελικό να επιστρέψουν στα ξενοδοχεία τους ή να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς πιο εύκολα, χωρίς το άγχος της περασμένης ώρας.

Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας: Η διεξαγωγή του αγώνα το απόγευμα δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς στην πόλη μετά το τέλος του ματς. Αυτό τονώνει οικονομικά την εστίαση και τα καταστήματα της διοργανώτριας πόλης.

Η προσέλκυση νεανικού κοινού και οικογενειών: Στόχος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι να φέρει τις νεότερες γενιές και τις οικογένειες πιο κοντά στο γήπεδο και την τηλεόραση. Η προηγούμενη ώρα (22:00) σήμαινε ότι ο αγώνας τελείωνε κοντά στα μεσάνυχτα (ή και αργότερα σε περίπτωση παράτασης), καθιστώντας τον απαγορευτικό για μικρά παιδιά.

Η τηλεοπτική αγορά της Ασίας: Η UEFA στοχεύει στην τεράστια αγορά της Ασίας και της Άπω Ανατολής. Με τη σέντρα στις 18:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ο αγώνας μεταδίδεται σε prime time ζώνη (μεσάνυχτα ή νωρίς το πρωί) στις ασιατικές χώρες, κάτι που αυξάνει κατακόρυφα την τηλεθέαση και την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

 

Η UEFA είχε ανακοινώσει από τον Αύγουστο του 2025 για τη συγκεκριμένη αλλαγή στην ώρα του τελικού.

 

Το πρωτάθλημα (14ο στην ιστορία της) κατέκτησε και η Άρσεναλ

18:40 | 30.05.2026

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κατακτήσει το γαλλικό πρωτάθλημα και απόψε θέλει να γράψει ιστορία με το να γίνει η πρώτη ομάδα μετά την Ρεάλ Μαδρίτης στο σύγχρονο Champions League (1992-) που κατακτά τη διοργάνωση σε δυο διαδοχικές χρονιές

18:39 | 30.05.2026

Διαιτητής του τελικού είναι ο Γερμανός, Ντάνιελ Σίμπερτ. Βοηθοί του οι Σέιντελ, Φόλτιν, τέταρτος ο Σάρερ, VAR ο Ντάνκερτ και AVAR ο Σρούντερ.

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Λιούς-Σκέλι, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Χιντσάπιε, Μοσκέρα, Έντεγκαρντ, Ράις, Τροσάρ, Χάβερτς, Σάκα

Στον πάγκο της Άρσεναλ βρίσκονται οι: Κέπα, Ζέσους, Έζε, Μαρτινέλι, Τίμπερ, Γιόκερες, Νέργκαρντ, Μαντουέκε, Μερίνο, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ντάουμαν

Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Ν. Μέντες, Ρουίθ, Βιτίνια, Ζ. Νέβες, Κβαρατσχέλια, Ντουέ Ντεμπελέ

Στον πάγκο για την Παρί οι Σεβαλιέ, Μάριν, Μπεράλντο, Ζάμπάρνι, Ράμος, Λι, Ερναντές, Μαγιουλού, Ντρο Φερνάντες, Μπαρκολά, Ζαΐρ-Εμερί και Εμπαγέ.

Μια ώρα πριν τη σέντρα του τελικού του Champions League, Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους για το “μεγάλο” αγώνα

Ο αποψινός είναι ο 71ος τελικός στην ιστορία του Champions League, με την Παρί να διεκδικεί την back-to-back κατάκτηση του τίτλου και με την Άρσεναλ να θέλει να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της

Παρί Σεν Ζερμέν ή Άρσεναλ; Απόψε το βράδυ θα γνωρίζουμε την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο του φετινού Champions League και μαζί θα παρακολουθήσουμε το “μεγάλο” αγώνα

Καλησπέρα από το Newsit.gr
