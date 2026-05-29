Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Η αποστολή του Λουίς Ενρίκε για τον τελικό του Champions League

Χωρίς προβλήματα θα παραταχθεί η Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Άρσεναλ, στον αυριανό (30.05.2026, 19:00, Newsit.gr) μεγάλο τελικό του Champions League, που θα γίνει στην “Puskas Arena” της Βουδαπέστης.

Με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Ασράφ Χακίμι να έχουν επιστρέψει τα τελευταία 24ωρα στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης της γαλλικής ομάδας, η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε αποστολή χωρίς απουσίες για τον τελικό του Champions League.

Ο Γάλλος επιθετικός, αντιμετώπιζε πρόβλημα στη δεξιά γάμπα, μετά το τελευταίο ματς πρωταθλήματος απέναντι την Παρί FC στις 17 Μαΐου. Ενώ ο Μαροκινός δεξιός μπακ είχε τραυματιστεί στον δεξιό μηρό στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης με την Μπάγερν Μονάχου στις 28 Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, στις επιλογές του Λουίς Ενρίκε βρλεθηκαν και δυο 18χρονοι, ο Ντρο Φερνάντεθ και ο Ιμπραχίμ Εμπαγέ.