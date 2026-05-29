Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Η αποστολή του Λουίς Ενρίκε για τον τελικό του Champions League

Με δυο 18χρονους η αποστολή των Γάλλων και χωρίς τις “μεγάλες” απουσίες που ανησύχησαν τον Λουίς Ενρίκε
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Χωρίς προβλήματα θα παραταχθεί η Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Άρσεναλ, στον αυριανό (30.05.2026, 19:00, Newsit.gr) μεγάλο τελικό του Champions League, που θα γίνει στην “Puskas Arena” της Βουδαπέστης.

Με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Ασράφ Χακίμι να έχουν επιστρέψει τα τελευταία 24ωρα στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης της γαλλικής ομάδας, η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε αποστολή χωρίς απουσίες για τον τελικό του Champions League.

Ο Γάλλος επιθετικός, αντιμετώπιζε πρόβλημα στη δεξιά γάμπα, μετά το τελευταίο ματς πρωταθλήματος απέναντι την Παρί FC στις 17 Μαΐου. Ενώ ο Μαροκινός δεξιός μπακ είχε τραυματιστεί στον δεξιό μηρό στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης με την Μπάγερν Μονάχου στις 28 Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, στις επιλογές του Λουίς Ενρίκε βρλεθηκαν και δυο 18χρονοι, ο Ντρο Φερνάντεθ και ο Ιμπραχίμ Εμπαγέ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
143
119
88
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Βίνι Τζόουνς: Το τραγικό παρελθόν του «σκληρού» του αγγλικού ποδοσφαίρου που δεν σταμάτησε να κάνει τάκλιν
Ο Βίνι Τζόουνς αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο κι έγινε ηθοποιός - Η επίθεση σε δημοσιογράφο, οι αυτοκτονικές τάσεις, ο αλκοολισμός και η απώλεια της συζύγου του στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Untold UK: Vinnie Jones»
Ο Βίνι Τζόουνς
Newsit logo
Newsit logo