Παρί Σεν Ζερμέν: Επίθεση με πέτρες στο πούλμαν της γαλλικής ομάδας στο Μπιλμπάο

H Παρί Σεν Ζερμέν έφερε 0-0 το βράδυ της Τετάρτης (10.12.2025) με την Μπιλμπάο στο “Σαν Μαμές”, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η γαλλική είχε έτσι τη δεύτερη απώλεια βαθμών στη φετινή διοργάνωση, παραμένοντας όμως στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της League Phase.

Μετά το τέλος του αγώνα, η γαλλική ομάδα είχε και μια μικρή ταλαιπωρία κατά την αποχώρησή της από το “Σαν Μαμές”. Συγκεκριμένα, το πούλμαν της Παρί Σεν Ζερμέν που βρισκόταν στα πέριξ του γηπέδου και περίμενε την αποστολή για αναχώρηση, δέχτηκε επίθεση από πέτρες από αγνώστους. Πιθανότατα οπαδούς της Μπιλμπάο, όπως ακριβώς τονίζεται στα γαλλικά Μέσα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πούλμαν να υποστεί υλικές ζημιές και να έχει σπασμένα τζάμια. Η λύση δόθηκε σχετικά άμεσα, αφού νοικιάστηκε πούλμαν το οποίο μετέφερε την ομάδα στο αεροδρόμιο.