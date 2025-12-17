Παρί Σεν Ζερμέν – Φλαμένγκο 1-1: Οι Γάλλοι νίκησαν στα πέναλτι (2-1) και κατέκτησαν για πρώτη φορά το Διηπειρωτικό Κύπελλο

Τα σήκωσε όλα! Με «ήρωα» τον Ματβέι Σαφόνοφ ο οποίος απέκρουσε 4 σερί πέναλτι στη σχετική διαδικασία, η Παρί Σεν Ζερμέν «λύγισε» τη Φλαμένγκο με 2-1 στη «ρουλέτα» των πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση) και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Στο «Ahmad bin Ali Stadium» της πόλης Αλ-Ραγιάν του Κατάρ η Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και είχε ένα ακυρωθέν γκολ στο 9’ του Φαμπιάν Ρουίθ για οφσάιντ του Ισπανού επιθετικού. Οι Παριζιάνοι άνοιξαν το σκορ στο 38’ με κοντινή προβολή του Κβαρατσκέλια έπειτα από συνεργασία του με τον Ντουέ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Φλαμένγκο έβγαλε αντίδραση κι έφερε το ματς στα ίσα. Στο 60’ ο Μαρκίνιος ανέτρεψε τον Ντε Αρασκαέτα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Ζορζίνιο ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, για να στείλει στην άλλη γωνία τον Σαφόνοφ στο 62’ και να φέρει σε ισορροπία τον τελικό.

Το σκορ δεν άλλαξε ούτε στην ημίωρη παράταση με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί «μίλησε» η κλάση του Ματβέι Σαφόνοφ, ο οποίος απέκρουσε 4 πέναλτι των παικτών της Φλαμένγκο και χάρισε στην ομάδα του το πρώτο Διηπειρωτικό Κύπελλο της Ιστορίας της.

Η σειρά των πέναλτι

Ντε Λα Κρουζ 0-1

Βιτίνια 1-1

Νίγκες απέκρουσε ο Σαφόνοφ

Ντεμπελέ άουτ

Πέδρο απέκρουσε ο Σαφόνοφ

Μέντες 2-1

Περέιρα απέκρουσε ο Σαφόνοφ

Μπαρκολά απέκρουσε ο Ρόσι

Αραούχο απέκρουσε ο Σαφόνοφ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Ζαΐρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ (105’ Εντζαντού), Κανγκ-Ιν (35’ λ.τρ. Μαγιουλού, 64’ Μπαρκολά), Κβαρατσκέλια, Ντουέ (79’ Ντεμπελέ).

ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ (Φελίπε Λουίς): Ρόσι, Βαρέλα, Ορτίς, Περέιρα, Σάντρο, Πούλγκαρ (75’ Ντε λα Κρουζ), Ζορζίνιο (75’ Νίγκες), Καράσκαλ (56’ Πέδρο), Ντε Αρασκαέτα (74’ Έβερτον), Πλάτα (108’ Σαμουέλ Λίνο), Πίντο (90’+2’ Λουίς Αραούχο).