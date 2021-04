Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι ρίχνονται απόψε (28/04, 22:00, NewsIt.gr, COSMOTE SPORT 1 HD) στη… μάχη του «Παρκ Ντε Πρενς», για την πρώτη αναμέτρηση τους στα ημιτελικά του Champions League.

Δυο ομάδες που… έριξαν πολλά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, κοντράρονται για να κατακτήσουν το Champions League. Μια ημέρα μετά το 1-1 της Μαδρίτης, ανάμεσα σε Ρεάλ και Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι παίρνουν σειρά, με σκοπό να κάνουν το πρώτο βήμα για τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ένα «ζευγάρι» που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι στο φινάλε της φετινής διοργάνωσης. Οι «πολίτες» έχουν εξασφαλίσει την κατάκτηση της Premier League, έβαλαν ήδη στην τροπαιοθήκη τους το League Cup και βρίσκονται σε εξαιρετικό «φεγγάρι».

This should be fun! 🍿🍿🍿 Paris or City? #UCLfixtures | @GazpromFootball | #UCL