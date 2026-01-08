Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ.): Ο Ράμος έστειλε τον τελικό στα πέναλτι στο 95′ και ο Σεβαλιέ έδωσε στους Παριζιάνους το γαλλικό Σούπερ Καπ

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε υπερπρωταθλήτρια Γαλλίας. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε λύγισε τη Μαρσέιγ στα πέναλτι και κατέκτησε το γαλλικό σούπερ καπ που έγινε στο Κουβέιτ.

Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε με την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μαρσέιγ να είναι ισόπαλες 2-2.

Οι Παριζιάνοι άνοιξαν το σκορ στο 13′ με τον Ντεμπελέ, με τους Μασσαλούς να ισοφαρίζουν στο 76′ με τον Γκρίνγουντ. Ο Άγγλος επιθετικός κέρδισε το πέναλτι και ευστόχησε στην εκτέλεση από τα έντεκα μέτρα φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Η Μαρσέιγ έφτασε, μάλιστα, στην ανατροπή, με αυτογκόλ του Πάτσο, ο οποίος έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα του Σεβαλιέ.

Η τελευταία λέξη όμως ανήκε στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Ράμος, ο οποίος είχε περάσει σαν αλλαγή στο 89′, ισοφάρισε (2-2) στις καθυστερήσεις και έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι.

Εκεί, ο Σεβαλιέ απέκρουσε τα πέναλτι των Ο’ Ράιλι και Τραορέ, ενώ οι Παριζιάνοι ήταν απόλυτα εύστοχοι με Ράμος, Βιτίνια, Μέντες και Ντουέ, κατακτώντας το γαλλικό σούπερ καπ.

Τα πέναλτι

1-0 Ράμος

Ο’ Ράιλι, απόκρουση τερματοφύλακα

2-0 Βιτίνια

Τραορέ, απόκρουση τερματοφύλακα

3-0 Μέντες

3-1 Μουρίγιο

4-1 Ντουέ

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΡΙ: Σεβαλιέ, Ζαΐρ-Εμερί (89′ Μαγιούλου), Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ρουίθ (89′ Ράμος), Ντουέ, Κβαρατσχέλια (71′ Μπαρκολά), Ντεμπελέ.

ΜΑΡΣΕΪΓ: Ρούλι, Παβάρ, Μπαλέρντι, Μεντίνα, Γουεά (77′ Μουρίγιο), Κοντογκμπιά, Χόιμπιεργκ, Έμερσον, Γκρίνγουντ (90’+3′ Ο’ Ράιλι), Παϊσάο (68′ Τραορέ), Γκουιρί (67′ Ομπαμεγιάνγκ).