Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ 4-3 (2-2 κ.α): Oι Γάλλοι κατέκτησαν το ευρωπαϊκό Super Cup στα πέναλτι μετά από ένα δραματικό τελικό

Η Παρί Σεν Ζερμέν παρότι βρέθηκε με 2-0 πίσω στο σκορ, κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια κόντρα στην Τότεναμ (2-2), με τους ποδοσφαιριστές του Λουίς Ενρίκε να κερδίζουν 4-3 την Τότεναμ στα πέναλτι κατακτώντας το Super Cup Ευρώπης σε ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι.

Παρότι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα η Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε πως δεν βρίσκεται σε καλό βράδυ, 10 λεπτά ήταν αρκετά για του κατόχους του Champions League προκειμένου να φέρουν τα πάνω κάτω.

Συγκεκριμένα, το εις βάρος τους 2-0 έγινε 2-2 χάρη σε μια μυθική ανατροπή, με τους Γάλλους να είναι πιο εύστοχοι στην διαδικασία των πέναλτι και να κατακτούν το Super Cup Ευρώπης σε ένα ματς που θα μείνει αξέχαστο στους φίλους της ομάδας.

To παιχνίδι

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Παρί να έχει τη κατοχή της μπάλας και να προσπαθεί να παίξει το γνωστό της παιχνίδι με τις πολλές πάσες και τις ασταμάτητες επιθέσεις. Ωστόσο, η Τότεναμ με μια διάταξη 5-3-2 έκλεισε όλους τους κενούς χώρους και είχε οχυρώσει την άμυνα της με σκοπό να μην επιτρέψει στους Γάλλους να γίνουν απειλητικοί.

Κάπως έτσι το πρώτο ημίχρονο κύλισε ιδανικά για την Τότεναμ η οποία αφού «έσπασε» τον ρυθμό της Παρί, κατάφερε να προηγηθεί. Στο 39΄μετά από μια φάση διαρκείας, ο Φαν Ντε Φεν που είχε προωθηθεί από την άμυνα, κατάφερε να σκοράρει μετά από μια φάση διαρκείας, με τα «σπιρούνια» να αποκτούν το προβάδισμα στον τελικό.

Μάλιστα, το 1-0 δεν κράτησε για πολύ καθώς στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 48΄ο Κρίστιαν Ρομέρο με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Πέδρο Πόρο διπλασίασε τα γκολ των Λονδρέζων. Κάπως έτσι, ο αρχηγός της Τότεναμ θέλησε να πανηγυρίσει έξαλα το γκολ του μπροστά από το πέταλο που κάθονταν οι φίλοι της ομάδας.

Με το εις βάρος του 2-0 ο Λουίς Ενρίκε ανακάτεψε τη τράπουλα και έκανε την ομάδα του πιο επιθετική στον αγωνιστικό χώρο, με σκοπό να καταφέρει να ανατρέπει το σκορ. Κάπως έτσι, το συνεχόμενο «σφυροκόπημα» των Γάλλων στην εστία της Τότεναμ, απέφερε καρπούς, έστω και εάν αυτό καθυστέρησε αρκετά.

Συγκεκριμένα, στο 85΄ο Λι με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Τότεναμ για το 2-1 της Παρί, ενώ στο 90+3′ ο Γκονζάλο Ράμος με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ντεμπελέ, έφερε το παιχνίδι στα ίσια, με αποτέλεσμα ο τελικός να οδηγηθεί στα πέναλτι.

Εκεί, παρότι η Τότεναμ κατάφερε να προηγηθεί με 2-0, είχε δυο συνεχόμενες άστοχες εκτελέσεις, με αποτέλεσμα η Παρί να «τιμωρήσει» τους Άγγλους. Το τελικό 4-3 είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα του Λουίς Ενρίκε να σηκώσει τον τέταρτο φετινό της τίτλο σε μια ονειρική σεζόν.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-1 Σολάνκε (ευστόχησε)

0-1 Βιτίνια (αστόχησε)

0-2 Μπετανκούρ (ευστόχησε)

1-2 Ράμος (ευστόχησε)

1-2 Φαν ντε Φεν (απέκρουσε ο Σεβαλιέ)

2-2 Ντεμπελέ (ευστόχησε)

2-2 Τελ (αστόχησε)

3-2 Λι (ευστόχησε)

3-3 Πόρο (ευστόχησε)

4-3 Νούνο Μέντες (ευστόχησε)

H χρυσή Βίβλος του UEFA Super Cup

6 κατακτήσεις: Ρεάλ (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)

5 κατακτήσεις: Μίλαν (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Μπαρτσελόνα (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)

4 κατακτήσεις: Λίβερπουλ (1977, 2001, 2005, 2019)

3 κατακτήσεις: Ατλέτικο (2010, 2012, 2018)

2 κατακτήσεις: Άντερλεχτ (1976, 1978), Άγιαξ (1973, 1995), Γιουβέντους (1984, 1996), Βαλένθια (1980, 2004), Μπάγερν (2013, 2020), Τσέλσι (1998, 2021)

1 κατάκτηση: Ντινάμο Κιέβου (1975), Νότιγχαμ (1979), Άστον Βίλα (1982), Αμπερντίν (1983), Πόρτο (1987), Μέχελεν (1988), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1991), Πάρμα (1993), Λάτσιο (1999), Γαλατάσαραϊ (2000), Σεβίλλη (2006), Ζενίτ (2008), Μάντσεστερ Σίτι (2023), Παρί Σεν Ζερμέν (2025)