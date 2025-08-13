Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ 4-3 (2-2 κ.α) τελικό: Στους Γάλλους το Super Cup Eυρώπης

H κάτοχος του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν και η νικήτρια του Europa League, Τότεναμ, διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το ευρωπαϊκό Super Cup Ευρώπης στο στάδιο «Φρίουλι» του Ούντινε, σε μια αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον.
ΤελικόςSuper Cup Ευρώπης
2 - 2
Τελικό
00:15 | 14.08.2025
00:10 | 14.08.2025
00:09 | 14.08.2025
Τρομερός τελικός με τους Γάλλους να κατακτούν το τρόπαιο
00:09 | 14.08.2025
Θα σκοράρει ο Μέντεζ και θα δώσει το τρόπαιο στην Παρί
00:09 | 14.08.2025
Νούνο Μέντεζ πάνω από τη μπάλα
00:09 | 14.08.2025
Σειρά της Παρί. Εαν σκοράρουν οι Γάλλοι θα πάρουν το τρόπαιο
00:08 | 14.08.2025
3-3 από τον Πόρο
00:07 | 14.08.2025
Άψογη εκτέλεση από τον Λι, 3-2 η Παρί
00:07 | 14.08.2025
Παραμένει το 2-2. Δεύτερο χαμένο πέναλτι οι Λονδρέζοι
00:06 | 14.08.2025
Αστοχεί ο Τελ για την Τότεναμ!
00:06 | 14.08.2025
Σειρά της Τότεναμ να εκτελέσει
00:05 | 14.08.2025
Ντεμπελέ σκοράρει. 2-2
00:05 | 14.08.2025
Παραμένει το 2-1 και η Παρί έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2
00:04 | 14.08.2025
Αστοχεί ο Φαν Ντε Φεν για την Τότεναμ!
00:04 | 14.08.2025
2-1 η Παρί
00:03 | 14.08.2025
Ο σκόρερ, ο Γκονζάλο Ράμος εκτελεί
00:02 | 14.08.2025
2-0 για την Τότεναμ με τρομερό πέναλτι από τον Μπετανκούρ
00:02 | 14.08.2025
Αστοχεί ο Βιτίνια για την Παρί!
00:02 | 14.08.2025
Ο Σολάνκε θα σκοράρει. 1-0 οι Λονδρέζοι
00:01 | 14.08.2025
Πρώτη εκτελεί η Τότεναμ
23:56 | 13.08.2025
Στα πέναλτι θα κριθεί ο νέος κάτοχος του τροπαίου
23:56 | 13.08.2025
Παρί - Τότεναμ 2-2
23:54 | 13.08.2025
Τέλος!
23:53 | 13.08.2025
2 λεπτά ακόμα
23:53 | 13.08.2025
Απίστευτη εξέλιξη στην αναμέτρηση
23:53 | 13.08.2025
Ο Γκονζάλο Ράμος με κεφαλιά θα ισοφαρίσει το παιχνίδι
23:51 | 13.08.2025
90+3΄
ΓΚΟΛ για την Παρί!
23:48 | 13.08.2025
6 λεπτά οι καθυστερήσεις
23:48 | 13.08.2025
Αίμα και άμμος τα τελευταία λεπτά στον τελικό
23:48 | 13.08.2025
89΄δυνατό σουτ από το Νούνο Μέντες, κόρνερ για την Παρί
23:44 | 13.08.2025
Ο Λι με δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή μειώνει σε 2-1 για την Παρί
23:39 | 13.08.2025
85΄
Γκολ για την Παρί!
23:36 | 13.08.2025
Οδεύουμε προς το τέλος του τελικού
23:36 | 13.08.2025
Η Τότεναμ κρατάει χωρίς να δυσκολεύεται το υπέρ της προβάδισμα
23:33 | 13.08.2025
15΄λεπτά ακόμα για το τέλος
23:26 | 13.08.2025
Η Παρί έχει τη μπάλα στα πόδια της, θέλει να δημιουργήσει ευκαιρίες, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές της Τότεναμ αμύνονται μαζικά
23:26 | 13.08.2025
Υπάρχει οφσάιντ στην αρχή της φάσης σε σουτ του Φαμπιάν Ρουίθ
23:22 | 13.08.2025
66
Γκολ για την Παρί με τον Μπαρκολά, δεν θα μετρήσει ωστόσο το γκολ
23:21 | 13.08.2025
Οι Λονδρέζοι έχουν βάλει τα θεμέλια για τη νίκη και το τρόπαιο
23:21 | 13.08.2025
Παρί - Τότεναμ 0-2!
23:16 | 13.08.2025
Μια ώρα παιχνιδιού στο Ούντινε
23:15 | 13.08.2025
Μετά το 2-0 της Τότεναμ οι παίκτες της Παρί πηγαίνουν πιο δυνατά στις φάσεις, ενώ κάτι ανάλογο γίνεται και από τα «σπυρούνια»
23:09 | 13.08.2025
Μεγάλη ένταση στο παιχνίδι
23:09 | 13.08.2025
Πανηγυρίζει έξαλα το γκολ του ο Κρίστιαν Ρομέρο μπροστά από τους φίλους της Τότεναμ
23:07 | 13.08.2025
Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Πέδρο Πόρο, απίθανη κεφαλιά του Ρομέρο για το γκολ των Λονδρέζων
23:05 | 13.08.2025
47
2ο γκολ για την Τότεναμ!
23:05 | 13.08.2025
Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες
22:48 | 13.08.2025
Σέντρα στην επανάληψη
22:48 | 13.08.2025
Παρί - Τότεναμ 0-1
22:48 | 13.08.2025
Ημίχρονο στον τελικό
22:42 | 13.08.2025
Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 0-1
22:42 | 13.08.2025
Θα μετρήσει το γκολ του Ολλανδού
22:41 | 13.08.2025
Θα εξεταστεί η φάση για ενδεχόμενο οφσάιντ
22:41 | 13.08.2025
Οι Λονδρέζοι με τον Φαν Ντεν Φεν θα προηγηθούν στον τελικό
22:34 | 13.08.2025
ΓΚΟΛ για την Τότεναμ
Ο Φαν Ντεν Φεν στο 39΄μετά από μια φάση διαρκείας σκοράρει για τα «σπιρούνια»
22:34 | 13.08.2025
33΄
0-0 δεν υπάρχει σκορ στον τελικό
22:26 | 13.08.2025
Πατάει καλύτερα τα τελευταία λεπτά η Τότεναμ στο γήπεδο
22:26 | 13.08.2025
Θα υπάρξει ένα cooling break προκειμένου να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές
22:22 | 13.08.2025
25 λεπτά στο ρολοί
22:21 | 13.08.2025
Η Παρί έχει συναντήσει ένα «τοίχος» μπροστά της, με την Τότεναμ να παίζει ένα 5-3-2 με σκοπό να κλείσει τους χώρους και να μην αφήσει κενά αμυντικά τα οποόα η Παρί έχει δείξει πως «τιμωρεί»
22:18 | 13.08.2025
Η Παρί έχει τη μπάλα και προσπαθεί να επιτεθεί, με την Τότεναμ έχοντας σχεδόν όλη την ομάδα πίσω από την σέντρα να αμύνεται
22:18 | 13.08.2025
17 λεπτά χωρίς σκορ στο παιχνίδι
22:11 | 13.08.2025
Δεν έχει ρυθμό ο τελικός
22:03 | 13.08.2025
Πιο πιεστική η Παρί στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα
22:02 | 13.08.2025
1΄Πρώτη τελική στο παιχνίδι
Ο Πέδρο Πόρο από πολύ μακριά έκανε ένα δυνατό σουτ με τη μπάλα να καταλήγει άουτ
22:02 | 13.08.2025
1΄
Ξεκίνησε η αναμέτρηση
21:58 | 13.08.2025
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στον αγώνα
21:57 | 13.08.2025
Και τα δυο ευρωπαϊκά τρόπαια στον αγωνιστικό χώρο
21:57 | 13.08.2025
Πολύ όμορφες εικόνες στο γήπεδο
21:56 | 13.08.2025
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
21:54 | 13.08.2025
Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια, Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους, Σπενς, Ριτσάρλισον
Οι 11 της Τότεναμ
21:52 | 13.08.2025
Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ντουέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια
Η 11αδα της Παρί
21:48 | 13.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ
21:48 | 13.08.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
