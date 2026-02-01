Πάρμα – Γιουβέντους 1-4: Εντυπωσιακό διπλό για τη «βέκια σινιόρα» στη Serie A

Η Γιουβέντους συνέχισε με “διπλό” την πορεία τη3 στη Serie A και αναρριχήθηκε στην τέταρτη θέση, μπαίνοντας σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στη League Phase του Champions League της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η Γιουβέντους πέρασε με 4-1 από την έδρα της Πάρμα, για την 23η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δέκατη ήττα συνολικά και έκτη στο «σπίτι» τους.

Οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν από το πρώτο ημίχρονο να βάλουν τις βάσεις της νίκης, με τα τέρματα των Μπρέμερ και ΜακΚένι να γράφουν στο 37΄ το 2-0. Η Πάρμα αναθάρρησε στην εκκίνηση της επανάληψης με το αυτογκόλ του Καμπιάσο στο 51΄, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα «χτύπησε» και πάλι ο Μπρέμερ, δίνοντας τη «σκυτάλη» στον Ντέβιντ (4-1 στο 64΄) για να σφραγίσει ένα άνετο πέρασμα από το «Ένιο Ταρντίνι».

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της αγωνιστικής:

Λάτσιο-Τζένοα 3-2

(56′ πέν. Πέδρο, 62′ Τέιλορ, 90’+10 πέν. Κατάλντι – 57′ Μαλινόφσκι, 75′ Βιτίνια)

Πίζα-Σασουόλο 1-3

(51′ Αμπισερ – 25′ Μπεράρντι, 45’+1 αυτ. Καρατσιόλο, 58′ Κονέ)

Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1

(11′ Βεργκάρα, 49′ Χουάν Ζεσούς – 57′ Σόλομον)

Κάλιαρι-Βερόνα 4-0

(36΄ Ματσιτέλι, 45+2΄ Κιλιτσόι, 84΄ Σουλεμάνα, 90+1΄ Ιντρίσι)

Τορίνο-Λέτσε 1-0

(29′ Άνταμς)

Κόμο-Αταλάντα 0-0

Κρεμονέζε-Ίντερ 0-2

(16′ Μαρτίνες, 31′ Ζιελίνσκι)

Πάρμα-Γιουβέντους 1-4

(51΄ αυτ. Καμπιάσο – 15΄, 54΄ Μπρέμερ, 37΄ ΜακΚένι, 64΄ Ντέιβιντ)

Ουντινέζε-Ρόμα 2/2

Μπολόνια-Μίλαν 3/2