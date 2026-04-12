Πάρμα – Νάπολι 1-1: Ο Στρέφετσα έκανε τη ζημιά στους Ναπολιτάνους

Η Πάρμα έβαλε τέλος στο σερί πέντε νικών που μετρούσε η Νάπολι στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς οι «σταυροφόροι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τους πρωταθλητές στο «Ένιο Ταρντίνι», σε αναμέτρηση για την 32η αγωνιστική.

Ακόμη κι έτσι, πάντως, η Νάπολι απέκτησε προβάδισμα τριών βαθμών στην «κούρσα» για τη δεύτερη θέση στο καμπιονάτο έναντι της Μίλαν, η οποία γνώρισε χθες (11/4) εντός έδρας ήττα από την Ουντινέζε με 3-0.

Από την πλευρά της, η Πάρμα, η οποία «άνοιξε το σκορ» στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, πρόσθεσε ακόμη ένα βαθμό στη συγκομιδή της και βρίσκεται πλέον στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού, έξι αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη Serie A

Ρόμα-Πίζα 3-0

(3΄,43΄,52΄ Μάλεν)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0

(63′ Εσπόζιτο)

Τορίνο-Βερόνα 2-1

(6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπόουϊ

Μίλαν-Ουντινέζε 0-3

(27′ αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37′ Εκέλενκαμπ, 71′ Ατα)

Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1

(48′ Μπόγκα)

Τζένοα-Σασουόλο 2-1

(18′ Μαλινόφσκι, 84′ Εκουμπάν- 57′ Κονέ)

Πάρμα-Νάπολι 1-1

(1΄ Στρεφέτσα – 60΄ ΜακΤόμινεϊ)

Μπολόνια-Λέτσε Έναρξη 19:00

Κόμο-Ίντερ Έναρξη 21:45

Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4

Βαθμολογία (σε 32 αγώνες)

Ίντερ 72 -31αγ.

Νάπολι 66

Μίλαν 63

Γιουβέντους 60

Κόμο 58 -31αγ.

Ρόμα 57

Αταλάντα 53

Μπολόνια 45 -31αγ.

Λάτσιο 44 -31αγ.

Ουντινέζε 43

Σασουόλο 42

Τορίνο 39

Τζένοα 36

Πάρμα 36

Κάλιαρι 33

Φιορεντίνα 32 -31αγ.

Λέτσε 27 -31αγ.

Κρεμονέζε 27

Βερόνα 18

Πίζα 18