Πάρμα – Νάπολι 1-1: Ο Στρέφετσα έκανε τη ζημιά στους Ναπολιτάνους

Η Πάρμα έβαλε τέλος στο σερί πέντε νικών που μετρούσε η Νάπολι στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς οι «σταυροφόροι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τους πρωταθλητές στο «Ένιο Ταρντίνι», σε αναμέτρηση για την 32η αγωνιστική.
Ακόμη κι έτσι, πάντως, η Νάπολι απέκτησε προβάδισμα τριών βαθμών στην «κούρσα» για τη δεύτερη θέση στο καμπιονάτο έναντι της Μίλαν, η οποία γνώρισε χθες (11/4) εντός έδρας ήττα από την Ουντινέζε με 3-0.
Από την πλευρά της, η Πάρμα, η οποία «άνοιξε το σκορ» στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, πρόσθεσε ακόμη ένα βαθμό στη συγκομιδή της και βρίσκεται πλέον στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού, έξι αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη Serie A
Ρόμα-Πίζα 3-0
(3΄,43΄,52΄ Μάλεν)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0
(63′ Εσπόζιτο)
Τορίνο-Βερόνα 2-1
(6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπόουϊ
Μίλαν-Ουντινέζε 0-3
(27′ αυτ. Μπαρτεσάγκι, 37′ Εκέλενκαμπ, 71′ Ατα)
Αταλάντα-Γιουβέντους 0-1
(48′ Μπόγκα)
Τζένοα-Σασουόλο 2-1
(18′ Μαλινόφσκι, 84′ Εκουμπάν- 57′ Κονέ)
Πάρμα-Νάπολι 1-1
(1΄ Στρεφέτσα – 60΄ ΜακΤόμινεϊ)
Μπολόνια-Λέτσε Έναρξη 19:00
Κόμο-Ίντερ Έναρξη 21:45
Φιορεντίνα-Λάτσιο 13/4
Βαθμολογία (σε 32 αγώνες)
Ίντερ 72 -31αγ.
Νάπολι 66
Μίλαν 63
Γιουβέντους 60
Κόμο 58 -31αγ.
Ρόμα 57
Αταλάντα 53
Μπολόνια 45 -31αγ.
Λάτσιο 44 -31αγ.
Ουντινέζε 43
Σασουόλο 42
Τορίνο 39
Τζένοα 36
Πάρμα 36
Κάλιαρι 33
Φιορεντίνα 32 -31αγ.
Λέτσε 27 -31αγ.
Κρεμονέζε 27
Βερόνα 18
Πίζα 18