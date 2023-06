Οι οπαδοί της Παρτίζαν δημιούργησαν ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ προσέλευσης στη «Σταρκ Αρένα», στον 5ο τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα που θα δώσει και τον τίτλο του πρωταθλητή.

Οι άνθρωποι της Παρτιζάν περίμεναν πάνω από 20.000 θεατές στη «Σταρκ Αρένα» για το Game 5 των τελικών της Αδριατικής Λίγκας, με τον Ερυθρό Αστέρα και.. δικαιώθηκαν!

Το γήπεδο δέχθηκε κάποιες μετατροπές (επίσημα χωράει 19.394) και οι φίλοι της Παρτιζάν δεν άφησαν ούτε μια θέση ακάλυπτη, δημιουργώντας μια ασφυκτική ατμόσφαιρα.

Η ABA Liga κάνει λόγο για 22.198 θεατές, κάτι που σημαίνει ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα της Αδριατικής Λίγκας!

2⃣2⃣,1⃣9⃣8⃣ | NEW RECORD@PartizanBC fans filled Štark Arena to the very last seat for Game 5 of the 2023 AdmiralBet #ABALiga Finals and set the new all-time #ABALiga single-game attendance record!



