Παρτιζάν – Παναθηναϊκός 78-62 Τελικό: Νέα ήττα για τους «πράσινους» στο Βελιγράδι

Ανώμαλη «προσγείωση» μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Χολμς
Euroleague
27η αγωνιστική
78 - 62
Τελικό σκορ
Ο Χολμς κόντρα στην Παρτιζάν / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 78-62 από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, για την 27η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αξιοποιήσει τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ.

23:28 | 05.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:24 | 05.02.2026

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καθόλου ενέργεια στο ματς και γνώρισε πολύ εύκολα την ήττα με 78-62 από την Παρτιζάν, σε ένα ματς που θα θελήσει να ξεχάσει πολύ γρήγορα, αφού δεν έχει να... κρατήσει τίποτα περισσότερο από τους 21 πόντους του Σορτς

23:24 | 05.02.2026
Τέλος στο ματς! Παρτιζάν - Παναθηναϊκός 78-62
23:21 | 05.02.2026

78-62 με 2/2 βολές του Μήτογλου

23:20 | 05.02.2026

78-60 με 2/2 βολές του Χουάντσο

23:19 | 05.02.2026

78-58 με τρίποντο του Τολιόπουλου

23:17 | 05.02.2026

78-55 με 1/2 βολές του Φερνάντο

23:16 | 05.02.2026

77-55 με βολές για τους Σέρβους

23:12 | 05.02.2026

75-55 για την Παρτιζάν

23:12 | 05.02.2026
Τάιμ άουτ
23:11 | 05.02.2026

73-55 με κάρφωμα του Χουάντσο σε αιφνιδιασμό

23:09 | 05.02.2026

73-53 με τον Πέιν να έχει 3/10 τρίποντα

23:09 | 05.02.2026
6 λεπτά
για το τέλος του αγώνα
23:07 | 05.02.2026

70-53 με τον Σορτς να παίζει... μόνος του

23:06 | 05.02.2026
Τάιμ άουτ
23:05 | 05.02.2026

70-51 για την Παρτιζάν

23:02 | 05.02.2026

68-51 με τρεις βολές του Σορτς

23:02 | 05.02.2026

68-48 με καλάθι και φάουλ του Σορτς

22:59 | 05.02.2026

68-45 με καλάθι και φάουλ του Οσμάν

22:58 | 05.02.2026

68-42 με τον Πέιν να φθάνει τους 15 πόντους

22:56 | 05.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έριξε... λευκή πετσέτα στο τρίτο δεκάλεπτο και με μόλις 9 πόντους στην επίθεση, βρέθηκε να χάνει με 24 πόντους διαφορά στο 30' από την Παρτιζάν

22:54 | 05.02.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παρτιζάν - Παναθηναϊκός 66-42
22:53 | 05.02.2026

66-42 με βολές του Λάκιτς, που δέχθηκε το αντιαθλητικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου

22:52 | 05.02.2026

Αποβλήθηκε από το ματς από τους διαιτητές

22:51 | 05.02.2026
Τραγική ενέργεια Ρογκαβόπουλου!

Χτύπησε δυνατά στο χέρι αντίπαλο, αυτός πανηγύρισε για το επιθετικό φάουλ και ο Ρογκαβόπουλος έπεσε πάνω του με δύναμη

22:47 | 05.02.2026

64-42 με τον Παναθηναϊκό να έχει... παραδώσει πνεύμα

22:46 | 05.02.2026

64-42 με τον Μπόγνκα η Παρτιζάν

22:46 | 05.02.2026

62-42 με τρίποντο του Μπράουν

22:43 | 05.02.2026

59-42 με τον Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός

22:41 | 05.02.2026

59-40 με τον Μπονγκά στο μεγαλύτερο προβάδισμά της η Παρτιζάν

22:41 | 05.02.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
22:40 | 05.02.2026

57-40 μετά από λάθος του Σλούκα και καλάθι της Παρτιζάν στον αιφνιδιασμό

22:40 | 05.02.2026

55-40 με τον Πέιν να είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό

22:39 | 05.02.2026

53-40 με τον Σορτς να "απαντάει" στον Πέιν

22:39 | 05.02.2026

Άστοχο τρίποντο του Γκραντ, με τον Χουάντσο να χάνει και το φόλοου

22:38 | 05.02.2026

51-38 με τον Μπράουν να έχει 9 πόντους για την Παρτιζάν

22:38 | 05.02.2026

49-38 με τρίποντο του Χουάντσο

22:38 | 05.02.2026

49-35 με τον Μπόνγκα

22:36 | 05.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:20 | 05.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έκανε τραγικό δεύτερο δεκάλεπτο σε άμυνα και επίθεση, με την Παρτιζάν να "τρέχει" ένα επί μέρους 25-14 για να πάει με το +12 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο

22:19 | 05.02.2026
Ημίχρονο στο Βελιγράδι: Παρτιζάν - Παναθηναϊκός 45-33
22:18 | 05.02.2026

Άστοχος ο Παναθηναϊκός στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου

22:15 | 05.02.2026

45-33 με 2/2 βολές του Πέιν

22:15 | 05.02.2026

Ο Παναθηναϊκός δείχνει να μην έχει ενέργεια κόντρα στην Παρτιζάν, με τους Σέρβους να έχουν πάρει ψυχολογία

22:14 | 05.02.2026
Νέο τάιμ άουτ από τον Αταμάν
22:13 | 05.02.2026

43-33 με τρίποντο από τον Οσετκόφσκι

22:11 | 05.02.2026
Τάιμ άουτ
22:11 | 05.02.2026

40-33 με αντικανονική τάπα του Χολμς

22:10 | 05.02.2026

38-33 με τρίποντο του Γκριγκόνις που πέρασε μόλις στο ματς

22:08 | 05.02.2026

38-30 με τον Φερνάντο αυξάνει το προβάδισμα η Παρτιζάν

22:06 | 05.02.2026

36-30 με την Παρτιζάν να"τρέχει" 10-1 σερί

22:06 | 05.02.2026

34-30 με 2/2 βολές του Φερνάντο

22:05 | 05.02.2026

32-30 με τη βολή του Πέιν

22:04 | 05.02.2026

31-30 με τρίποντο και φάουλ του Πέιν

22:01 | 05.02.2026

28-30 με βολή του Μήτογλου μετά από αντιαθλητικό

21:58 | 05.02.2026

28-29 με 2/2 βολές του Μπόνγκα

21:56 | 05.02.2026
Τάιμ άουτ
21:55 | 05.02.2026

26-29 με τον Μήτογλου και πάλι ο Παναθηναϊκός

21:55 | 05.02.2026

26-27 με τον Μήτογλου το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού

21:54 | 05.02.2026

Άστοχος στη βολή

21:53 | 05.02.2026

26-25 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ

21:51 | 05.02.2026

26-23 με τον Καλάθη να "πληγώνει" τον Παναθηναϊκό

21:51 | 05.02.2026

24-23 με τον Φαρίντ μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:51 | 05.02.2026

24-21 με τον Μπράουν να έχει επίσης 7 πόντους, για την Παρτιζάν

21:50 | 05.02.2026

22-21 με τον Σορτς να φθάνει τους 7 πόντους για τον Παναθηναϊκό

21:49 | 05.02.2026

22-19 με τον Γεκίρι για την Παρτιζάν

21:48 | 05.02.2026

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το ματς, με πρωταγωνιστή τον Σορτς, αλλά η Παρτιζάν αντέδρασε με ένα 7-0 σερί και έκανε ξανά ντέρμπι το ματς, παίρνοντας και το προβάδισμα με 20-19 στο δεκάλεπτο

21:47 | 05.02.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παρτιζάν - Παναθηναϊκός 20-19
21:46 | 05.02.2026

20-19 μετά από λάθος και αιφνιδιασμό για την Παρτιζάν

21:46 | 05.02.2026

18-19 με τον Καλάθη για την Παρτιζάν

21:46 | 05.02.2026

16-19 με τη βολή από τον Σλούκα

21:45 | 05.02.2026

Τεχνική ποινή στον πάγκο της Παρτιζάν

21:44 | 05.02.2026

16-18 με το τρίτο καλάθι του Χολμς στο ματς για τον Παναθηναϊκό

21:43 | 05.02.2026

16-16 με τον Μπόνγκα ξανά η Παρτιζάν

21:43 | 05.02.2026

14-16 με τον Χολμς το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού

21:42 | 05.02.2026

14-14 με τον Γκραντ ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός μετά από ένα 7-0 σερί της Παρτιζάν

21:41 | 05.02.2026

14-12 με τρίποντο του Πέιν

21:41 | 05.02.2026

11-12 με τον Μπόνγκα μέσα στη ρακέτα

21:39 | 05.02.2026

9-12 με τον Γεκίρι

21:38 | 05.02.2026
Τάιμ άουτ
21:37 | 05.02.2026

7-12 με τρίποντο του Σλούκα από τη γωνία

21:37 | 05.02.2026

7-9 μειώνει και πάλι η Παρτιζάν

21:34 | 05.02.2026

5-9 με ωραία προσπάθεια του Οσμάν

21:34 | 05.02.2026

5-7 με τον Φερνάντο από κοντά η Παρτιζάν

21:33 | 05.02.2026

3-7 με τον Σορτς να έχει 5 πόντους

21:33 | 05.02.2026

3-5 με τρίποντο του Μπράουν

21:32 | 05.02.2026

0-5 με κλέψιμο και καλάθι του Γκραντ στον αιφνιδιασμό

21:31 | 05.02.2026

0-3 με καλάθι και φάουλ του Σορτς που ευστόχησε και στη βολή

21:30 | 05.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:30 | 05.02.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:29 | 05.02.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Γκαντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς

21:17 | 05.02.2026
Η πεντάδα της Παρτιζάν

Πέιν, Οσετκόφσκι, Μπράουν, Μπόνγκα, Φερνάντο

21:13 | 05.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 16-10 στην κατάταξη, ενώ η Παρτιζάν είναι στο 8-18

21:12 | 05.02.2026
Η 12άδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Οσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν, Γκριγκόνις

21:12 | 05.02.2026
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν
Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: Με Γκριγκόνις και Γιούρτσεβεν η 12άδα του «τριφυλλιού»
Καλαϊτζάκης και Σαμοντούροφ έμειναν εκτός από τον Αταμάν
21:07 | 05.02.2026

Ο Παναθηναϊκός πήρε ανάσα με τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης την προηγούμενη αγωνιστική και πλέον έχει την ευκαιρία να ανέβει ψηλά στην κατάταξη με διπλό στην έδρα της -ανεβασμένης πάντως- Παρτιζάν

21:05 | 05.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παρτιζάν - Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague

21:04 | 05.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
