Παρτιζάν – Παναθηναϊκός 78-62 Τελικό: Νέα ήττα για τους «πράσινους» στο Βελιγράδι

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 78-62 από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, για την 27η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αξιοποιήσει τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ.
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καθόλου ενέργεια στο ματς και γνώρισε πολύ εύκολα την ήττα με 78-62 από την Παρτιζάν, σε ένα ματς που θα θελήσει να ξεχάσει πολύ γρήγορα, αφού δεν έχει να... κρατήσει τίποτα περισσότερο από τους 21 πόντους του Σορτς
78-62 με 2/2 βολές του Μήτογλου
78-60 με 2/2 βολές του Χουάντσο
78-58 με τρίποντο του Τολιόπουλου
78-55 με 1/2 βολές του Φερνάντο
77-55 με βολές για τους Σέρβους
75-55 για την Παρτιζάν
73-55 με κάρφωμα του Χουάντσο σε αιφνιδιασμό
73-53 με τον Πέιν να έχει 3/10 τρίποντα
70-53 με τον Σορτς να παίζει... μόνος του
70-51 για την Παρτιζάν
68-51 με τρεις βολές του Σορτς
68-48 με καλάθι και φάουλ του Σορτς
68-45 με καλάθι και φάουλ του Οσμάν
68-42 με τον Πέιν να φθάνει τους 15 πόντους
Ο Παναθηναϊκός έριξε... λευκή πετσέτα στο τρίτο δεκάλεπτο και με μόλις 9 πόντους στην επίθεση, βρέθηκε να χάνει με 24 πόντους διαφορά στο 30' από την Παρτιζάν
66-42 με βολές του Λάκιτς, που δέχθηκε το αντιαθλητικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου
Αποβλήθηκε από το ματς από τους διαιτητές
Χτύπησε δυνατά στο χέρι αντίπαλο, αυτός πανηγύρισε για το επιθετικό φάουλ και ο Ρογκαβόπουλος έπεσε πάνω του με δύναμη
64-42 με τον Παναθηναϊκό να έχει... παραδώσει πνεύμα
64-42 με τον Μπόγνκα η Παρτιζάν
62-42 με τρίποντο του Μπράουν
59-42 με τον Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός
59-40 με τον Μπονγκά στο μεγαλύτερο προβάδισμά της η Παρτιζάν
57-40 μετά από λάθος του Σλούκα και καλάθι της Παρτιζάν στον αιφνιδιασμό
55-40 με τον Πέιν να είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό
53-40 με τον Σορτς να "απαντάει" στον Πέιν
Άστοχο τρίποντο του Γκραντ, με τον Χουάντσο να χάνει και το φόλοου
51-38 με τον Μπράουν να έχει 9 πόντους για την Παρτιζάν
49-38 με τρίποντο του Χουάντσο
49-35 με τον Μπόνγκα
Ο Παναθηναϊκός έκανε τραγικό δεύτερο δεκάλεπτο σε άμυνα και επίθεση, με την Παρτιζάν να "τρέχει" ένα επί μέρους 25-14 για να πάει με το +12 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο
Άστοχος ο Παναθηναϊκός στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
45-33 με 2/2 βολές του Πέιν
Ο Παναθηναϊκός δείχνει να μην έχει ενέργεια κόντρα στην Παρτιζάν, με τους Σέρβους να έχουν πάρει ψυχολογία
43-33 με τρίποντο από τον Οσετκόφσκι
40-33 με αντικανονική τάπα του Χολμς
38-33 με τρίποντο του Γκριγκόνις που πέρασε μόλις στο ματς
38-30 με τον Φερνάντο αυξάνει το προβάδισμα η Παρτιζάν
36-30 με την Παρτιζάν να"τρέχει" 10-1 σερί
34-30 με 2/2 βολές του Φερνάντο
32-30 με τη βολή του Πέιν
31-30 με τρίποντο και φάουλ του Πέιν
28-30 με βολή του Μήτογλου μετά από αντιαθλητικό
28-29 με 2/2 βολές του Μπόνγκα
26-29 με τον Μήτογλου και πάλι ο Παναθηναϊκός
26-27 με τον Μήτογλου το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού
Άστοχος στη βολή
26-25 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ
26-23 με τον Καλάθη να "πληγώνει" τον Παναθηναϊκό
24-23 με τον Φαρίντ μειώνει ο Παναθηναϊκός
24-21 με τον Μπράουν να έχει επίσης 7 πόντους, για την Παρτιζάν
22-21 με τον Σορτς να φθάνει τους 7 πόντους για τον Παναθηναϊκό
22-19 με τον Γεκίρι για την Παρτιζάν
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το ματς, με πρωταγωνιστή τον Σορτς, αλλά η Παρτιζάν αντέδρασε με ένα 7-0 σερί και έκανε ξανά ντέρμπι το ματς, παίρνοντας και το προβάδισμα με 20-19 στο δεκάλεπτο
20-19 μετά από λάθος και αιφνιδιασμό για την Παρτιζάν
18-19 με τον Καλάθη για την Παρτιζάν
16-19 με τη βολή από τον Σλούκα
Τεχνική ποινή στον πάγκο της Παρτιζάν
16-18 με το τρίτο καλάθι του Χολμς στο ματς για τον Παναθηναϊκό
16-16 με τον Μπόνγκα ξανά η Παρτιζάν
14-16 με τον Χολμς το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού
14-14 με τον Γκραντ ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός μετά από ένα 7-0 σερί της Παρτιζάν
14-12 με τρίποντο του Πέιν
11-12 με τον Μπόνγκα μέσα στη ρακέτα
9-12 με τον Γεκίρι
7-12 με τρίποντο του Σλούκα από τη γωνία
7-9 μειώνει και πάλι η Παρτιζάν
5-9 με ωραία προσπάθεια του Οσμάν
5-7 με τον Φερνάντο από κοντά η Παρτιζάν
3-7 με τον Σορτς να έχει 5 πόντους
3-5 με τρίποντο του Μπράουν
0-5 με κλέψιμο και καλάθι του Γκραντ στον αιφνιδιασμό
0-3 με καλάθι και φάουλ του Σορτς που ευστόχησε και στη βολή
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Σορτς, Γκαντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς
Πέιν, Οσετκόφσκι, Μπράουν, Μπόνγκα, Φερνάντο
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 16-10 στην κατάταξη, ενώ η Παρτιζάν είναι στο 8-18
Σορτς, Οσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν, Γκριγκόνις
Ο Παναθηναϊκός πήρε ανάσα με τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης την προηγούμενη αγωνιστική και πλέον έχει την ευκαιρία να ανέβει ψηλά στην κατάταξη με διπλό στην έδρα της -ανεβασμένης πάντως- Παρτιζάν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παρτιζάν - Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague