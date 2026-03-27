Παρτιζάν – Βαλένθια 110-104: Μεγάλο δώρο από τους Σέρβους στη δεύτερη παράταση σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Με μαέστρο τον Νικ Καλάθη η Παρτιζάν σόκαρε τους Ισπανούς και μοίρασε χαμόγελα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Ο Νικ Καλάθης
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Βαλένθια “καιγόταν” για τη νίκη στο Βελιγράδι απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά Παρτιζάν, προκειμένου να κάνει μεγάλο βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ της Euroleague, ωστόσο η παρέα του Νικ Καλάθη πήρε τη νίκη στη δεύτερη παράταση (110-104) και έκανε δώρο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σε Ολυμπιακό γιατί οι Πειραιώτες (22-12) έχουν πλέον μία νίκη περισσότερη από τη Βαλένθια (21-13) και σε Παναθηναϊκό, γιατί οι πράσινοι (20-14) μείωσαν τη διαφορά τους στη μία νίκη από τους Ισπανούς και ενώ υπάρχει στη συνέχεια μεταξύ τους παιχνίδι στην προτελευταία αγωνιστική της Euroleague.

Η Παρτιζάν κατάφερε να φτάσει στη νίκη με τρομερό παιχνίδι από Στέρλινγκ Μπράουν (31π.) και Κάρλικ Τζόουνς (27π.), ενώ ο Νικ Καλάθης είχε 9 πόντους, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ήταν πρωταγωνιστής σχεδόν σε όλες τις κρίσιμες φάσεις στο φινάλε.

Από πλευράς Βαλένθια, η οποία “λύγισε” χωρίς τον ηγέτη της Μοντέρο, ξεχώρισε ο Τέιλορ με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Αθλητικά
