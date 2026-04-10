Παρτίζαν – Ζαλγκίρις 74-83: Οι Λιθουανοί πέρασαν από το Βελιγράδι και έστειλαν τον Παναθηναϊκό στην έβδομη θέση

Η Ζαλγκίρις κατάφερε να κάνει το καθήκον της στο Βελιγράδι νικώντας 74-83 την Παρτιζάν. Ο Παναθηναϊκός έπεσε στην 7η θέση με αυτό το αποτέλεσμα και θα περιμένει την επόμενη εβδομάδα το δώρο από την Παρί.

Ο Φρανσισκο ξεχώρισε για τη Ζαλγκίρις με 18 πόντους και 6 ασίστ στην έδρα της Παρτιζάν. Ο Γκος πρόσφερε πολύτιμες βοήθειες στον ηγέτη των Λιθουανών με 13 πόντους και 3 ασίστ και μαζί έστειλαν την ομάδα τους στην 6η θέση της διοργάνωσης, μαζί με τη Χάποελ που έχει παιχνίδι λιγότερο.

Τζόουνς και Μπόνγκα προσπάθησαν να κάνουν το δώρο στον Παναθηναϊκό, όμως οι 15 και 13 πόντοι αντίστοιχα δεν αρκούσαν κόντρα στη Ζαλγκίρις που ήξερε πότε να πατήσει το πόδι στο γκάζι.

Οι πράσινοι την τελευταία αγωνιστική παίζουν με την Εφές στο Τ- Center (17/04/26, 21:15) και κατά τη διάρκεια του αγώνα θα γνωρίζει και το αποτέλεσμα της Ζαλγκίρις που παίζει με την Παρί εντός έδρας στις 20:00 την ίδια μέρα.

Οι Λιθουανοί είναι το φαβορί κόντρα στους Γάλλους και ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τη Βαλένθια, δεν κρατά την τύχη στα χέρια του.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 41-48, 57-63, 74-83.