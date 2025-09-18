Πάτησε Λισαβόνα ο Ζοσέ Μουρίνιο για να αναλάβει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη

Ο Ζοσέ Μουρίνιο προσγειώθηκε στη Λισαβόνα και θα είναι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη στην Μπενφίκα. Μάλιστα ο Πορτογάλος μίλησε στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο λέγοντας πως κανείς δεν μπορεί να πει όχι στην Μπενφίκα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης θα έχει νέο προπονητή στην Μπενφίκα τον Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς μετά την ήττα από την Καραμπάγκ με 3-2 για το Champions League, ο Μπρούνο Λάζε απομακρύνθηκε από τον πάγκο των «αετών». Ο Πορτογάλος τεχνικός θα αναλάβει ξανα τους κόκκινους της Λισαβόνας μετά από 25 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπενφίκα ήταν η πρώτη ομάδα που βρέθηκε ο Μουρίνιο ως πρώτος προπονητής, χωρίς να προλάβει να κάτσει στον πάγκο για πολλά παιχνίδια, μιας και το μακρινό 2000 είχε προπονήσει τους «αετούς» για μόλις 10 αναμετρήσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μουρίνιο

«Πριν πάρω το αεροπλάνο με ρώτησαν εάν θα μπορούσε να με ενδιαφέρει να προπονήσω την Μπενφίκα. Και απάντησα… ναι θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Η Μπενφίκα επίσημα με ρώτησε εάν ενδιαφέρομαι. Όταν λοιπόν μου παρουσιάστηκε η πιθανότητα να προπονήσω την Μπενφίκα δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ναι με ενδιαφέρει.

Ποιος μπορεί να πει «όχι» στη Μπενφίκα; Εγώ όχι. Έφυγα από την προηγούμενη ομάδα μου πριν περίπου 3-4 εβδομάδες. Δεν σκεφτόμουν να μην προπονήσω μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν είναι η φύση μου αυτή. Θέλω να προπονήσω. Μου αρέσει η δουλειά μου και όταν μου παρουσιάστηκε η πιθανότητα να προπονήσω την Μπενφίκα δεν το σκέφτηκα καθόλου. Με ενδιαφέρει και μου αρέσει».