Ο Πάτρικ Γιανγκ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο και παλεύει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, μίλησε στο Table Talk: Healthy Habits της Euroleague.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Πάτρικ Γιανγκ, αναφέρθηκε στις καλύτερες στιγμές που έζησε ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής και ξεχώρισε δύο με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

“Το όνομά μου είναι Πάτρικ Γιανγκ, 30 ετών, από τον Τζάκσονβιλ της Φλόριντα. Είμαι πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής. Έχω αγωνιστεί επαγγελματικά για τη Γαλατάσαραϊ στην Τουρκία, στον Ολυμπιακό για δύο χρόνια, στην Αρμάνι Μιλάνο και στην Αβελίνο”, ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός ψηλ΄’ος και στη συνέχεια μίλησε για τις καλύτερες εμπειρίες που είχε ως παίκτης.

“Μερικές από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου πρέπει να είναι όταν πήγα στο Final Four με τον Ολυμπιακό, όταν είδα τον Βασίλη Σπανούλη να νικάει μόνος του τον Παναθηναϊκό και μετά ο πανηγυρισμός στο ΣΕΦ ήταν απίστευτος”.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις συνήθειές του και πώς τις απέκτησε: “Αυτό που είναι ωραίο για τις συνήθειες γενικά είναι ότι τις δημιουργούμε. Συνήθως σχετίζονται με κάποιον τύπο στόχου ή ταυτότητας, με το ποιος θέλουμε να είμαστε ως άνθρωποι. Οι συνήθειες είναι δύσκολο να τις δημιουργήσεις. Χρειάζονται πειθαρχία και η ζωή μου έχει γίνει πολύ πιο ελεύθερη τώρα που έχω πειθαρχία, κατανόηση και έλεγχο δημιουργίας της ζωής που θέλω να έχω πλέον”.

Τέλος, μίλησε και για την πνευματική κατάστασή του έπειτα από το ατύχημα: “Κατάλαβα ότι έχοντας μια ταυτότητα με ρίζες σε πιο βαθιά πράγματα από αυτά που μπορώ να κάνω κι έχοντας μια οπτική ευγνωμοσύνης στη ζωή μου μπορούσα να προετοιμαστώ για τη στιγμή που η ζωή μου θα άλλαζε ή όταν θα άλλαζαν οι καταστάσεις. Κανείς δεν μπορεί να προετοιμαστεί ακριβώς για μια τέτοια εμπειρία όπως ένα τροχαίο και το να ακούσεις ότι δεν θα περπατήσεις ξανά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα μου που είναι το άτομο το οποίο όχι μόνο με σηκώνει αλλά και με σπρώχνει όταν χρειάζομαι ώθηση για να επιστρέψω στην πορεία μου, για να είμαι ο άντρας που γνωρίζω ότι είμαι”.

