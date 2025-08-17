Παύλος Καγιαλής: Πατέρας έγινε για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας

Ο “χάλκινος” Ολυμπιονίκης του Ρίο, Παύλος Καγιαλής έγινε για πρώτη φορά πατέρας, με τη σύζυγό του, Γεωργία Παράσχου να φέρνει στον κόσμο ένα αγοράκι, το πρώτο παιδί του ζευγαριού.

Ο Παύλος Καγιαλής, που είχε γράψει ιστορία με την Ελλάδα στην ιστιοπλοΐα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, παντρεύτηκε πρόσφατα την Γεωργία Παράσχου και πλέον η οικογένειά τους μεγάλωσε, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή της στα social media, η σύζυγος του “χάλκινου” Ολυμπιονίκη.

“Αυτός ο 15Αύγουστος θα μείνει για πάντα χαραγμένος στην καρδιά μας. Γεμάτος συγκίνηση, δυσκολίες και απρόοπτα, με το πιο φωτεινό δώρο που θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, το μωρό μας”, έγραψε σχετικά η Γεωργία Παράσχου στο instagram.

Η ανάρτηση είχε μία σειρά από φωτογραφίες από το μαιευτήριο.