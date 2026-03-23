Πέδρο Μαρτίνεθ για το Βαλένθια – Ολυμπιακός: «Είναι τρελοί οι παίκτες μου, νομίζουν ότι θα νικήσουν όλα τα παιχνίδια»

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του (24/03/26, 21:30, Live από το Newsit.gr) την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της Euroleague και ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε για το ματς και την ψυχολογία των παικτών του.

Η Βαλένθια είναι η απόλυτη έκπληξη της σεζόν στη Euroleague, καθώς δίνει “μάχη” με τον Ολυμπιακό για τη 2η θέση της κατάταξης και ο Πέδρο Μαρτίνεθ σημείωσε το πόσο έκπληκτοι είναι όλοι στην ομάδα του για το γεγονός, βγάζοντας όμως το… καπέλο στους παίκτες του για τη νοοτροπία τους.

Οι δηλώσεις του Μαρτίνεθ

«Αν έχουμε 20 νίκες είναι γιατί έχουμε παίξει όλα τα παιχνίδια με την ιδέα πως μπορούσαμε να τα είχαμε κερδίσει όλα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι πως πιστεύει πως μπορεί πάντα να νικήσει, ωστόσο, είναι ψέμα. Είναι τρελοί οι παίκτες μου! Δεν είμαστε τόσο καλοί για να τα κερδίσουμε όλα, αλλά μου αρέσει που το πιστεύουν, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε περήφανοι πως είμαστε βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού την 33η αγωνιστική. Γελάω που το σκέφτομαι. Δεν φαινόταν στην αρχή της χρονιάς πως θα είμαστε τόσο δυνατή ομάδα».

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει σπουδαία ομάδα κι είναι σε πολύ καλή φόρμα. Νομίζω πως μπορούμε να νικήσουμε, αλλά θα χρειαστεί να επιστρέψουν οι τραυματίες μας και να παίξουμε πολύ καλά. Δεν είμαστε στα καλύτερά μας, προερχόμαστε από ήττες σε μία χρονιά γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Έχει μπει η αμφιβολία στο κεφάλι μας, αλλά θα περάσει. Δεν προβληματίζομαι. Θα βελτιωθούμε στη συνέχεια, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε και να τα δώσουμε όλα.

Τον νικήσαμε στην έδρα του, ήμασταν χαρούμενοι και σκεφτήκαμε πως είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά, όχι, μία νίκη δε σε κάνει καλύτερη ομάδα από την άλλη, σημαίνει μόνο πως την νίκησες εκείνη την ημέρα. Ούτε η ήττα σημαίνει πως είσαι χειρότερη, σημαίνει μόνο πως σε νίκησε τότε. Η βελτίωση είναι το ζητούμενο».