Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε και Ολυμπιακό για το περιστατικό με την ομπρέλα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος άσκησε πειθαρχική δίωξη στον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Ολυμπιακό για την επιστροφή ομπρέλας στις κερκίδες του γηπέδου της ΑΕΚ.

Ο Ποντένσε κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια έριξε μία ομπρέλα στην κερκίδα, όπου βρίσκονταν οπαδοί της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, όπως και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός για «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Να θυμίσουμε πως και η ΔΕΑΒ έχει καλέσει σε ακρόαση τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή για το συγκεκριμένο περιστατικό. Η ακρόαση θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διότι, στον αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς.

Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος».