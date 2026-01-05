Πεναρόγια για Ταϊρίκ Τζόουνς: «Το μυαλό του δεν ήταν στην Παρτιζάν»

Ο Χουάν Πεναρόγια μίλησε για την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτιζάν.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από την Παρτιζάν και υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός σέντερ ήθελε να φύγει από τους Σέρβους, μιας και το κλίμα στην ομάδα ήταν κακό, με τον Χοάν Πεναρόγια να υποστηρίζει ότι ο νέος ψηλός των ερυθρόλευκων δεν είχε το μυαλό του στην Παρτιζάν.

«Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Τάιρικ είναι ένας σπουδαίος παίκτης στην Εuroleague, αλλά νομίζω ότι ο σύλλογος έχει βρει την καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές, ειδικά για τον σύλλογο.

Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ήταν αδύνατο για τον Τάιρικ να συνεχίσει στην Παρτιζάν. Η ατμόσφαιρα και το μυαλό του είναι ήδη εκτός Παρτιζάν. Θέλουμε παίκτες με 100% καλή νοοτροπία, που παίζουν για την Παρτιζάν με προσπάθεια, επιθυμία και υπερηφάνεια, να φορέσουν τη φανέλα του ιστορικού μας συλλόγου. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές.

Τώρα ο σύλλογος ψάχνει για μια καλύτερη επιλογή για να μας βοηθήσει, αλλά είναι σαφές ότι η αγορά, ειδικά όταν πρόκειται για ψηλούς παίκτες, δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι ο σύλλογος θα βρει μια καλή λύση για εμάς», δήλωσε ο προπονητής της Παρτιζάν για τον Ταϊρίκ Τζόουνς.