Πεναρόγια: «Ξέρω ότι οι οπαδοί της Παρτιζάν δεν θα ξεχάσουν τον Ομπράντοβιτς, ήρθα για να αλλάξω τα πράγματα»

Ο Τζοάν Πεναρόγια είναι ο αντικαταστάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν και θα κάνει ντεμπούτο με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/12/25, 19:00).

Ο Ισπανός προπονητής στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Παρτιζάν, μίλησε για τη σχέση του Ομπράντοβιτς με τους φιλάθλους της σερβικής ομάδας, αλλά και τις αλλαγές που σκοπεύει να κάνει στο σύλλογο.

Οι δηλώσεις του Πεναρόγια

Για το παιχνίδι με τη Μακάμπι: «Η Μακάμπι είναι μια ομάδα που έχει τέσσερις σερί νίκες και έχει πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση και τι να περιμένουμε, τόσο στις κερκίδες όσο και στην πόλη. Αλλά τώρα επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε εμάς. Προσπαθούμε για να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Η κατάσταση με τους παίκτες είναι καλή. Γνωρίζοντας το πόσο δύσκολα πέρασαν τον τελευταίο μήνα, προσπαθούν να διορθώσουν τα άσχημα».

Για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς: «Ξέρω ότι αυτή η ομάδα προπονήθηκε από έναν άνθρωπο που είναι από τους καλύτερους προπονητές των τελευταίων 25 ετών. Δεν είναι απλώς ένας προπονητής, οπότε η ευθύνη είναι ιδιαίτερη και πολύ μεγαλύτερη για αυτόν που τον ακολουθεί. Θα δείτε τι δουλεύουμε».

Για τις αποδοκιμασίες των οπαδών: «Γνωρίζω ότι οι οπαδοί είναι πολύ θυμωμένοι με την ομάδα, με τους παίκτες. Καταλαβαίνω πώς νιώθουν. Αλλά η δουλειά μου είναι να βοηθήσω την ομάδα. Δεν θέλω να πιέσω τους παίκτες. Δεν πρέπει να σκέφτονται το παρελθόν, αν και δεν μπορεί να ξεχαστεί. Πρέπει να σκεφτούμε μπροστά, πώς να αλλάξουμε πράγματα στην προσέγγισή μας. Μερικά πράγματα δεν πρέπει να επαναληφθούν. Η εικόνα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική.

Το σχέδιο είναι να καθαρίσουμε τα κεφάλια μας. Η ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο δεν είναι θετική, αλλά ασχολούμαι με το τι συμβαίνει στο γήπεδο. Ο πρώτος μου στόχος είναι να αγωνιστώ για να φτιάξω ομάδα. Για να σταματήσουν τα αρνητικά πράγματα.

Θέλω να επιταχύνω τον ρυθμό του παιχνιδιού. Θέλω να παίξουμε πιο επιθετικά. Η Παρτιζάν έπαιξε καλά στα πρώτα παιχνίδια της EuroLeague, αλλά αυτή τη στιγμή οι παίκτες φαίνονται χειρότεροι από την ποιότητά τους.

Ξέρω ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχάσουν τον Ζέλικο. Ξέρω πώς είναι οι οπαδοί στη Σερβία και στην Παρτίζαν. Ξέρω πόσο αγαπούν τον αθλητισμό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εδώ δεν είναι απλώς προπονητής. Δεν θέλω να το αλλάξω αυτό και δεν είναι δυνατόν. Ήρθα εδώ για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να αλλάξω τα πράγματα».

Για τις διαπραγματεύσεις: «Η αλήθεια είναι ότι η Παρτιζάν ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις μαζί μου πριν από τρεις εβδομάδες. Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο για την ευκαιρία, ειδικά από τη στιγμή που πριν φτάσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ του συλλόγου και εμένα για την ένταξη στην Παρτιζάν. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, δεν ήταν εξαντλητικές, ούτε υπήρξαν προβλήματα στις συνομιλίες.

Είχα κάποιες καταστάσεις που σχετίζονται με τη λύση του συμβολαίου μου με την Μπαρτσελόνα. Όσον αφορά τη λύση της σύμβασης, υπήρχαν δυσκολίες που έπρεπε να επιλυθούν. Μετά από αυτό έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή στην όλη κατάσταση, κάτι που δεν ήταν καλό, για να γίνει η παρουσίαση».