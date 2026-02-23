Συμβαίνει τώρα:
Πένθος στην Ηλιούπολη, πέθανε ποδοσφαιριστής που έπαιζε στην Κ17 της ομάδας

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογο θρηνεί την απώλεια του Παναγιώτη Μάλλιου
Πένθος στην Ηλιούπολη, πέθανε ποδοσφαιριστής που έπαιζε στην Κ17 της ομάδας

Βαρύ πένθος στην Ηλιούπολη. Η ποδοσφαιρική ομάδα βυθίστηκε στη θλίψη, με τον θάνατο του παίκτη της Κ17 του συλλόγου, Παναγιώτη Μάλλιου, χωρίς να αποκαλύπτονται περισ΄σοτερες πληροφορίες.

Η διοίκηση, οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές της Ηλιούπολης στέκονται με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση στους γονείς και στους οικείους του Παναγιώτη Μάλλιου.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολη:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του αθλητή της Κ17, Παναγιώτη Μάλλιου.

Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.

Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στους οικείους του με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση.

Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.

Καλό ταξίδι στο φως Παναγιώτη.

