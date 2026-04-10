Πένθος στον ελληνικό στίβο: Πέθανε ο Αντώνης Γεωργαλλίδης

Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης πέθανε σε ηλικία 65 ετών ύστερα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο και βύθισε στην θλίψη τον ελληνικό και τον κυπριακό χώρο του στίβου και όχι μόνο.

Υπήρξε πρωταθλητής στα σπριντ και κάτοχος παγκύπριων και πανελληνίων ρεκόρ, ενώ υπηρέτησε για περίπου 40 χρόνια την ΚΟΕΑΣ. Τα τελευταία 14 χρόνια ήταν γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, αποχαιρέτησε τον Αντώνη Γεωργαλλίδη με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας κλασικού αθλητισμού.

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ

«Παρακαλούμε δεχθείτε τα Θερμά και Ειλικρινή Συλλυπητήρια της Προέδρου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σοφίας Σακοράφα και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, για την αδόκητη απώλεια του Αντώνη Γεωργαλλίδη, ενός πρωταθλητή, ενός μέχρι το τέλος αγωνιστή, μιας εμβληματικής προσωπικότητας με διαχρονική παρουσία στο κίνημα του κλασικού αθλητισμού και πολύτιμο έργο στον Κυπριακό στίβο και την ΚΟΕΑΣ.

Η προσφορά του θα δικαιώνει πάντα την τιμή όλων μας στη μνήμη του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα…

Η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Σοφία Σακοράφα».

Με απόφαση του ΚΟΕΑΣ, οι σημαίες στους επόμενους αγώνες στίβου θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ τα φετινά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Α θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη του Αντώνη Γεωργαλλίδη.