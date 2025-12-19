Πένθος στον Παναιτωλικό: Πέθανε η μητέρα του Μάκη Μπελεβώνη, προέδρου της ΠΑΕ

Η μητέρα του προέδρου του Παναιτωλικού, Μάκη Μπελεβώνη, «έφυγε» από τη ζωή, πλήρης ημερών.

Σύσσωμη η οικογένεια του Παναιτωλικού πενθεί για την απώλεια της μητέρας του προέδρου της ΠΑΕ και άλλοτε παίκτη της ομάδας. Ο Ερασιτέχνης εξέδωσε ανακοίνωση για να εκφράσει τηα συλλυπητήριά του.

«Σύσσωμος ο Ερασιτέχνης Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του προέδρου της ΠΑΕ Παναιτωλικός, Γεράσιμου Μπελεβώνη, για τον θάνατο της μητέρας του, Μαρίας, που απεβίωσε πλήρης ημερών. Καλό της παράδεισο», ανέφερε στην ανακοίνωση ο Ερασιτέχνης Παναιτωλικός.