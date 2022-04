Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ρωτήθηκε για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Σίτι και εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει στην ομάδα για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Παρά τα κατά καιρούς σενάρια για τον επόμενο “σταθμό” του και την πρόσφατη πρόταση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής Βραζιλίας, ο Ισπανός προπονητής εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος στον πάγκο των “Πολιτών”.

«Δεσμεύομαι με συμβόλαιο και είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Είμαι πρόθυμος να μείνω για πάντα. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από εδώ πέρα. Θα ανανέωνα για δέκα χρόνια», ανέφερε σχετικά ο Γκουαρδιόλα.

Pep Guardiola: “I could stay forever here. I could extend my #ManCity contract 10 years.”