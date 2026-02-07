Περιστέρι Betsson – Ηρακλής 92-74: Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη και τη διαφορά κόντρα στους Θεσσαλονικείς

Το Περιστέρι Betsson πήρε την εντός έδρας νίκη επί του Ηρακλή με 92-74 καλύπτοντας και τη διαφορά των 14 πόντων του Ιβανώφειου, γεγονός που του δίνει πλεονέκτημα σε μία πιθανή ισοβαθμία στη βαθμολογία της GBL.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη για το Περιστέρι στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια του σε πρωτάθλημα και FIBA Europe Cup, έχοντας ηττηθεί μόνο από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ενώ παράλληλα βελτίωσε το ρεκόρ του σε 7-9 και μπήκε στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας! Από την άλλη, ο Ηρακλής έπεσε στο 8-8, μετά από την τρίτη ήττα του στις τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές.

Για το Περιστέρι Betsson, ο Τζέικ Βαν Ντούμπεργκεν βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα με 28 πόντους και 11/14 σουτ σε 23,5 λεπτά, ενώ ο Κακλαμανάκης είχε 13 πόντους, ο Νίκολς 12, ο Μουράτος 11 και ο Παπαδάκης οχτώ με έξι ριμπάουντ. Για τον Ηρακλή, ο Ντι Τζέι Φάντεμπεργκ είχε 20 πόντους με επτά ριμπάουντ και ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν 17 με έξι ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-33, 67-49, 92-74