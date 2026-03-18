Περιστέρι – ΠΑΟΚ 88-80: Οι Θεσσαλονικείς υπερασπίστηκαν τη διαφορά και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup

Την πρόκριση του στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε εκτός έδρας από το Περιστέρι με 88-80, ωστόσο είχε νικήσει στο πρώτο παιχνίδι με 24 πόντους διαφορά (101-77) και σφράγισε το εισιτήριο στην τετράδα της διοργάνωσης.

Το Περιστέρι κλήθηκε να κάνει μία επική ανατροπή, κατάφερε να ξεφύγει με διψήφιες διαφορές στο ημίχρονο, ωστόσο ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο, μάζεψε τη διαφορά και έφτασε χωρίς άγχος στην πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Πλέον, οι ασπρόμαυροι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση, ο οποίος θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Μούρθια – Ρέτζιο Εμίλια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-12, 46-31, 66-60, 88-80.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κάρντενας 20 (1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη), Βαν Τούμπεργκεν 9, Πέιν 12 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 4 μπλοκ), Μουράτος 6 (2/2 τρίποντα), Αμπεροκρόμπι 6 (2/4 τρίποντα), Κακλαμανάκης 2 (4 ριμπάουντ), Χάρις 8 (0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Παπαδάκης 6 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κάριους 1 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γιάνκοβιτς (3 ριμπάουντ).

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 10, Μέλβιν 4 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ταϊρί 20 (3/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χουγκάζ 4 (0/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλαφτσάκης, Ομορούγι, Περσίδης 6 (1), Μπέβερλι 19 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Φίλλιος, Μουρ 6 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντιμσά 10 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 λάθη).

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου: 35/44 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 14/21 βολές, 42 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 14 επιθετικά), 17 ασίστ, 27 φάουλ, 14 λάθη, 5 κλεψίματα, 5 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 17/37 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 22/27 βολές, 32 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 9 επιθετικά), 10 ασίστ, 22 φάουλ, 12 λάθη, 6 κλεψίματα, 8 μπλοκ.