Περιστέρι – Σάσαρι 98-84: Σαρώνουν οι Περιστεριώτες στο FIBA Europe Cup

Το Περιστέρι επικράτησε με 98-84 της Ντινάμο Σάσαρι στο «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 2η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του και ετοιμάζοντας το δρόμο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, μετά το «δύο στα δύο» στον 14ο όμιλο.

Ο Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με 27 πόντους και 12 ριμπάουντ για το Περιστέρι, με τον Τάι Νίκολς και τον Άλβαρο Καρδένας να τον ακολουθούν σε απόδοση.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ξεκίνησε δυνατά, χτίζοντας από νωρίς διψήφια διαφορά (27-13 στο πρώτο δεκάλεπτο) και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +22 μέχρι το ημίχρονο (54-32).

Η Σάσαρι προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 62-50 στο 25΄, αλλά μέχρι εκεί, καθώς η ελληνική ομάδα έλεγξε πλήρως το παιχνίδι και έφτασε σε διαφορά άνω των 20 πόντων στο τρίτο δεκάλεπτο. Παρά την αντίδραση των Ιταλών στο τέλος, μείωσαν προσωρινά σε μονοψήφιο αριθμό (88-79), όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και πήραν τελικά τη νίκη με 98-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 54-32, 75-55, 98-84.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 17 (2), Καρδένας 12 (3), Βαν Τούμπεργκεν 27 (1), Πέιν 4, Ιτούνας 6 (2), Μουράτος 2, Αμπερκρόμπι 9 (3), Κακλαμανάκης 5, Χάρις 12 (1), Γιάνκοβιτς 4.

ΣΑΣΑΡΙ (Μρσιτς): Πούλεν 12 (3), Μπούι 7 (1), Ζανελι, Μπελιάουσκας 7 (1), Τζόνσον 19 (4), Σέρον, Βιντσίνι 14, Μετσανότε, Τόμας 5, ΜακΓκλιν 12, Βισκόντι 8 (2).