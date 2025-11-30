Πέσιτς για Ομπράντοβιτς: «Ο κόσμος τον έκανε περισσότερα από όσα πραγματικά είναι»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί οριστικά παρελθόν από την Παρτιζάν, με τους ανθρώπους της ομάδας να μην καταφέρνουν να πείσουν τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, σε δηλώσεις του, πήρε θέση στο θέμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ανάφερε πως ο Σέρβος τεχνικός είναι υπερτιμημένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πολύπειρος προπονητής υποστήριξε ότι ο κόσμος έκανε τον “Ζοτς” περισσότερα από όσα πραγματικά είναι.

«Το κοινό έχει κάνει τον Ζέλικο πολύ περισσότερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, με εμπειρία, γνώσεις και αποτελέσματα, και ελπίζω να μην έχει τελειώσει την καριέρα του.

Κύριοι, αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό και τώρα σας παραδίδω τα ηνία, είμαι εδώ για να βοηθήσω, και ας αναλάβει κάποιος άλλος την ευθύνη. Δεν θα ήθελα να πω πολλά, έχουν ήδη ειπωθεί πολλά για αυτό το θέμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεξάρτητα από όλα, εξακολουθεί να είναι μια έκπληξη για τους συναδέλφους μας, τους προπονητές που ασχολούνται βαθιά με το μπάσκετ. Ίσως να μην είχε συμβεί στο τέλος της σεζόν, η σεζόν τελείωσε και κάθισε και έκανε μια τελική ανασκόπηση όλων όσων έλαβαν χώρα. Επιτυχία ή αποτυχία. Για μένα, είναι μια προσωπική έκπληξη, γνωρίζοντας τον Ζέλικο.

Γιατί η έκπληξη; Πρώτα απ’ όλα, γιατί από ό,τι μπορώ να αισθανθώ και να δω, ξέρω ότι είχε την απόλυτη υποστήριξη των ανθρώπων του συλλόγου, το προσωπικό είναι δική του επιλογή, οι άνθρωποι που διευθύνουν τον σύλλογο τον επέλεξαν, δηλαδή, τους επέλεξε όταν δέχτηκε.

Είχε απόλυτη υποστήριξη και αυτό είναι έκπληξη για μένα», δήλωσε ο Πέσιτς για τον Ομπράντοβιτς.