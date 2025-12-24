Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Πέτγουεϊ για Ναν: «Προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο»

Δυσαρεστημένος ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού με τη συμπεριφορά του Αμερικανού
Ο Πέτγουεϊ με τη φόρμα του Ολυμπιακού
Ο Πέτγουεϊ με τη φόρμα του Ολυμπιακού/EUROKINISSI

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ, που έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, έκανε ανάρτηση στα social media αναφορικά με το φάουλ που έκανε ο Κέντρικ Ναν στον Μόουζες Ράιτ στη νίκη του Παναθηναϊκού (92-85) επί της Ζαλγκίρις. για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ναν στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Ράιτ υπέπεσε σε ένα σκληρό φάουλ και αυτό ανάγκασε τον Πέτγουεϊ να κάνει ανάρτηση στην οποία έγραψε ότι ο Αμερικανός προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο.

«Ο Κέντρικ Ναν είναι τόσο ταλαντούχος παίκτης, αλλά προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο! Δεν το καταλαβαίνω…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπρεντ Πέτγουεϊ.

Ο Ναν αμέσως μετά το φάουλ που έκανε στον Ράιτ έσπευσε να του ζητήσει συγγνώμη και να δει την κατάστασή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
228
201
148
122
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo