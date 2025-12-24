Πέτγουεϊ για Ναν: «Προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο»

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ, που έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, έκανε ανάρτηση στα social media αναφορικά με το φάουλ που έκανε ο Κέντρικ Ναν στον Μόουζες Ράιτ στη νίκη του Παναθηναϊκού (92-85) επί της Ζαλγκίρις. για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ναν στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Ράιτ υπέπεσε σε ένα σκληρό φάουλ και αυτό ανάγκασε τον Πέτγουεϊ να κάνει ανάρτηση στην οποία έγραψε ότι ο Αμερικανός προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο.

«Ο Κέντρικ Ναν είναι τόσο ταλαντούχος παίκτης, αλλά προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο! Δεν το καταλαβαίνω…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπρεντ Πέτγουεϊ.

Kendrick Nunn is such a talented player, but damn man he be trying to put people in the hospital, I don’t understand it.. — THEPetway (@The_Pet_Way) December 23, 2025

Ο Ναν αμέσως μετά το φάουλ που έκανε στον Ράιτ έσπευσε να του ζητήσει συγγνώμη και να δει την κατάστασή του.