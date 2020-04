Η Λίβερπουλ θρηνεί τον θάνατο του οπαδού της, Ντέιβ Ρόλαντ, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Ο Ρόλαντ ήταν “παρών” στην τραγωδία του Χίλσμπορο το 1989 όντας ο πρωταγωνιστής μίας από τις πιο δραματικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί εκείνη την ημέρα.

Ο Ντέιβ Ρόλαντ, ένας από τους παρόντες οπαδούς της Λίβερπουλ στην τραγωδία του Χίλσμπορο στο Σέφιλντ, το 1989, όπου έχασαν τη ζωή τους 96 άνθρωποι, πέθανε από κορονοϊό. O Ρόλαντ που κατάφερε να βγει σώος εκείνο το απόγευμα, έγινε άθελά του πρωταγωνιστής μίας δραματικής φωτογραφίας, όπου ο φακός τον απεικονίζει να κλαίει πάνω από τα χαλάσματα της κερκίδας, η οποία αποτέλεσε παγίδα θανάτου για 96 συνοπαδούς του, σε μία τραγική ιστορία η οποία σημάδεψε για πάντα την ιστορία της Λίβερπουλ αλλά και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γενικότερα.

The man in this photo is called Dave Roland. This photo was taken in the aftermath of the Hillsborough disaster. Sadly, this week Dave passed away with CoronaVirus.



Rest in peace Dave, You’ll Never Walk Alone. #JFT96 ❤️ pic.twitter.com/q8eef9JAbE