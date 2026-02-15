Πέθανε ο άλλοτε μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ, Αλέκος Παρασκευάς

Ο Αλέκος Παρασκευάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και βύθισε στη θλίψη την μπασκετική οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είχε φορέσει τη φανέλα του Δικεφάλου για 14 σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Αλέκο Παρασκευά με ανακοίνωση και ενημέρωσε ότι η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη (17/02/26, 13:30) στο Κοιμητήριο της Θέρμης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Αλέκου Παρασκευά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, που υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

Ο Αλέκος Παρασκευάς γεννήθηκε το 1947 και αγωνίστηκε από νεαρή ηλικία στον ΠΑΟΚ, ενώ στην πρώτη ομάδα «έπαιξε» 14 σεζόν (1965-78). Φόρεσε τη φανέλα με το δικέφαλο σε 271 παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ πέτυχε 1.869 πόντους. Αγωνίστηκε επίσης σε 4 ευρωπαϊκούς αγώνες με τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας 19 συνολικά πόντους, απέναντι στη Bosna Sarajevo (1974-75) και τη γαλλική Le Mans (1975-76).

Προσέφερε στον ΠΑΟΚ και μετά το τέλος της καριέρας του, συνεργαζόμενος με τα τμήματα υποδομής, ενώ το 1991, ως προπονητής, οδήγησε την ομάδα παίδων του ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Η κηδεία του Αλέκου Παρασκευά θα γίνει την Τρίτη (17/2, 13:30, Ιερός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου – Κοιμητήρια Θέρμης). Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».