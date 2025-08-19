Πέθανε ο Απόστολος Σαββουλίδης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ

Θρήνος για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά την είδηση του θανάτου του παλαίμαχου τερματοφύλακα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Απόστολου Σαββουλίδη.

Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό ότι ο Απόστολος Σαββουλίδης έφυγε από τη ζωή, αποχαιρετώντας με μήνυμά του, τον τερματοφύλακα που τίμησε τη φανέλα του για μία δεκαετία. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί στον “Δικέφαλο του Βορρά” από το 1966 μέχρι το 1976, “μετρώντας” συνολικά 125 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Απόστολου Σαββουλίδη, που έφυγε από τη ζωή.

Ο τερματοφύλακας της χρυσής γενιάς της δεκαετίας του 70′, ο Απόστολος Σαββουλίδης αγωνίστηκε σε 125 παιχνίδια κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Καλό ταξίδι…”