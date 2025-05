Πέθανε ο Εμανουέλ Κουντέ, ποδοσφαιριστής θρύλος του Καμερούν

Στο πένθος βυθίστηκε το Καμερούν, μετά την είδηση του θανάτου του Εμανουέλ Κουντέ, ενός από τους πιο σπουδαίους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η αφρικανική χώρα.

Ο Εμανουέλ Κουντέ, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ποδοσφαίρου του Καμερούν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδία της χώρας.

Με 102 συμμετοχές στην εθνική ομάδα, ο Κουντέ αγωνίστηκε σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα, το 1982 στην Ισπανία και το 1990 στην Ιταλία, όπου το Καμερούν έγινε η πρώτη ομάδα της «μαύρης ηπείρου» που έφτασε ως τους «8» ενός Μουντιάλ.

Σκόραρε μάλιστα με πέναλτι το πρώτο γκολ της ομάδας του στον προημιτελικό με την Αγγλία, η οποία έμελλε να σταματήσει τη φρενήρη πορεία των «αδάμαστων λιονταριών», επικρατώντας με 3-2 στην παράταση.

Emmanuel Kundé helped #Cameroon to two AFCON titles – 1984 & 1988.



His 55th minute penalty was all the Indomitable Lions needed to beat Nigeria in the 1998 final in #Morocco.



A member of the Cameroon side at the World Cups of 1982 & 1990. He scored v Eng in 1990.



