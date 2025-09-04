Πέθανε ο Γιώργος Αλικάκος, πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Με βαθιά θλίψη η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποχαιρέτησε τον Γιώργο Αλικάκο, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος τον ελληνικό αθλητισμό για πάρα πολλά χρόνια.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με ανακοίνωσή της, η παρουσία του υπήρξε καθοριστική για την προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού και για τη στήριξη των Ελλήνων αθλητών, στους οποίους στάθηκε πάντα με αγάπη, σεβασμό και πίστη στις δυνατότητές τους. Η συνέπεια, η εργατικότητα και το ανιδιοτελές του πνεύμα άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην αθλητική οικογένεια.

«Πρωτεργάτης της παρουσίας και της ανάπτυξης του χάντμπολ στην Ελλάδα, θα μείνει στη μνήμη όλων μας ως υπόδειγμα ήθους και προσφοράς. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να εμπνέει όσους εργάζονται για το καλό του αθλητισμού και της πατρίδας» αναφέρει μεταξύ άλλων η ΕΟΕ/

Μάλιστα, ο Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος και ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς εξέφρασαν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Αλικάκος

Ο Γιώργος Αλικάκος γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν διπλωματούχος ηλεκτρολόγος-μηχανικός. Παντρεμένος με την κα Λίλια Αλικάκου και έχουν ένα αγόρι τον Ιωάννη Αλικάκο δημοσιογράφο στο επάγγελμα.

Ενεργός στον αθλητισμό από μικρή ηλικία. Έπαιξε ποδόσφαιρο στον Άφοβο Αιγάλεω και στον Πανηλειακό. Διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1993 έως το 2001 και από το 2013 ως το 2025. Εχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας τις περιόδους 1993-1997, 2009-2013, μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. και από το 2017 είναι Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Από το 1976 ήταν πρωτεργάτης του χάντμπολ στην Ελλάδα μαζί με τους Μιλτιάδη Μπουφίδη και Δήμο Μαγλαρα, με πρώτο σωματείο τον Άφοβο Αθηνών.

Για 21 χρόνια, από το 1976 έως το 1997 υπήρξε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος αλλά και Γενικός Γραμματέας της ομοσπονδίας του χάντμπολ στην Ελλάδα, ενώ επίσης διετέλεσε και πρόεδρος της ομοσπονδίας στον Μοντέρνο Πεντάθλο (2017-2021) αποτελώντας τον εκπρόσωπο της ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.