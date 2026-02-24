Αθλητικά

Πέθανε ο γλάρος που καταρρίφθηκε από βολέ τερματοφύλακα – Τον πέταξαν στα σκουπίδια, περαστικός τον βρήκε και τον έθαψε

Δεν τα κατάφερε τελικά ο γλάρος που συνετρίβη από το βολέ του τερματοφύλακα στην Τουρκία
Το ΚΑΡΠΑ του Τσατάν
Το ΚΑΡΠΑ του Τσατάν στον γλάρο

Στην Τουρκία συνέβη ένα απίθανο γεγονός με γλάρο να πέφτει θύμα ενός βολές του τερματοφύλακα, Μουχάμετ Ουγιάνικ, και με τον Γκάνι Τσατάν να τον σώζει με ΚΑΡΠΑ.

Μπορεί ο γλάρος αρχικά να σώθηκε με το ΚΑΡΠΑ του ποδοσφαιριστή, όμως δεν τα κατάφερε στη συνέχεια και δεν του φέρθηκαν και με τον πιο σωστό τρόπο, μιας και περαστικός τον βρήκε πεταμένο σε κάδο απορριμάτων.

Η εικόνα με τον Τσατάν να σώζει το γλάρο είχαν γεμίσει με ελπίδα για ανθρωπιά και πέρασε ένα ωραίο μήνυμα σε όλον τον κόσμο, όμως μόλις μία μέρα αργότερα αποδείχθηκε ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα στερούν την ελπίδα για το μέλλον.

Ο γλάρος βρέθηκε σε κάδο σκουπιδιών από έναν περαστικό έξω από το γήπεδο και ευτυχώς ο άνθρωπος τον πήρε και τον έθαψε, φτιάχνοντάς του και ένα μικρό μνημείο.

Αθλητικά
