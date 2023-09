Ο Μπράντον Χάντερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Ο Αμερικανός είχε αγωνιστεί για λίγα παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού το 2006.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 42 ετών άφησε ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, Μπράντον Χάντερ.

Ο Αμερικανός βετεράνος φόργουορντ, ο οποίος αγωνίστηκε στους πράσινους το 2006 έφυγε από τη ζωή, όπως ενημέρωσαν οι Ορλάντο Μάτζικ, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της απώλειας του πρώην παίκτη μας Μπράντον Χάντερ. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του», αναφέρει η ενημέρωση των Μάτζικ.

Ο Χάντερ αγωνίστηκε στους Μπόστον Σέλτικς (2003-04) και στους Ορλάντο Μάτζικ (2004-05) πριν έρθει στην Ευρώπη και αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό, το 2006.

🙏

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.



– The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA