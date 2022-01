Θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο. “Έφυγε” ο οπαδός της Φούλαμ, που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπλάκπουλ, για την αγγλική Championship.

Με ενημέρωση μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, η Φούλαμ ενημέρωσε για το θάνατο του Πολ Πάρις. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο άτυχος φίλος της ομάδας υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπλάκμπουλ.

Ο Πολ Πάρις δέχθηκε αρχικά τις πρώτες βοήθειες στην εξέδρα που βρισκόταν, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατόν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

It is with immense sadness that we inform fans of the passing of supporter, Paul Parish.



Paul suffered a cardiac arrest and received treatment in the stand at this afternoon’s match before being transferred to hospital.



Our condolences go out to Paul’s loved ones. #FFC