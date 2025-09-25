Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης, ο ολυμπιονίκης προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη και του Δημοσθένη Ταμπάκου

Στο πένθος βυθίστηκε η ελληνική γυμναστική μετά την είδηση του θανάτου του Θανάση Καπνίδη, ο οποίος είχε οδηγήσει τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκου στην κατάκτηση της κορυφής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Θανάσης Καπνίδης είχε καθοριστική συμβολή στην εκτόξευση της ελληνικής γυμναστικής στην παγκόσμια ελίτ, ως προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, με τον οποίο κατέκτησε τα πρώτα μετάλλια της Ελλάδας σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόργανης, καθώς βέβαια και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της Ατλάντα, που άλλαξε την ιστορία του αθλήματος στη χώρα μας.

Παράλληλα, υπήρξε ο τεχνικός που καθοδήγησε στα πρώτα του βήματα τον Δημοσθένη Ταμπάκο, ενώ μετά την ίδρυση της ελληνικής γυμναστικής ομοσπονδίας διετέλεσε εθνικός προπονητής ενόργανης ανδρών – γυναικών από το 1997 μέχρι το 2000, καθώς και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών.

Επιπλέον, ο κ. Καπνίδης πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο. στα μέσα της δεκαετίας του ’90, αλλά και στην προσπάθεια του Θανάση Βασιλειάδη για ένα νέο ξεκίνημα στην Ομοσπονδία, το 2007.

Διετέλεσε πρόεδρος της Α.Ε.Σ. Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος το διάστημα 2006-2007 και στέλεχος του δ. σ. της Ε.Γ.Ο. από το 2007 έως το 2012, κατέχοντας μεταξύ άλλων και το αξίωμα του Α’ αντιπροέδρου στην Ομοσπονδία.

“Ο άνθρωπος που μας άνοιξε τον δρόμο για να ονειρευόμαστε ολυμπιακά και παγκόσμια μετάλλια έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, η οικογένεια της ελληνικής Γυμναστικής από σήμερα είναι φτωχότερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Θανάση Καπνίδη για όλα όσα απλόχερα μας προσέφερες”, έγραψε στο Facebook ο Νίκος Προβιάς, αποχαιρετώντας τον Θανάση Καπνίδη.