Πέθανε ο Θόδωρος Πάλλας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη

Φτωχότερη είναι από το Σάββατο, 9 Αυγούστου, η οικογένεια του Άρη, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Θόδωρος Πάλλας, ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές της «χρυσής γενιάς» του συλλόγου τη δεκαετία του 1970.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Άρη, Γιάννης Βένος, μέσω ανάρτησής του, σκορπώντας θλίψη στην «κιτρινόμαυρη» οικογένεια. Ο Θόδωρος Πάλλας αγωνίστηκε με πάθος και αφοσίωση με τη φανέλα του Άρη, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που χάρισε ανεπανάληπτες στιγμές στους φιλάθλους του συλλόγου και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό, όχι μόνο στον σύλλογο του Άρη, αλλά και στην ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Βένου

“Ένας θρύλος του Άρη ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Άρη και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!

Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ένας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή! Καλό ταξίδι στο Φως!

Όλη η οικογένεια του Άρη, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στην σύζυγό σου Αλίκη και τα δύο σου παιδιά, την Φαίη και τον Νίκο πού λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!

Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του Άρη, στη σύζυγό του Αλίκη, και στα δύο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή! Καλό παράδεισο φίλε μας!

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ…”.