Πέθανε ο θρυλικός μπασκετμπολίστας Όσκαρ Σμιντ – Σοκ για το παγκόσμιο μπάσκετ

«Έφυγε» από τη ζωή ο Όσκαρ Σμιντ, ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες του μπάσκετ. Ο χαρισματικός σκόρερ από τη Βραζιλία και ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, πέθανε σε ηλικία 68 ετών την Παρασκευή (17.04.2026).

Όπως μεταδίδoυν το Assosiated Press και το CNN Brazil, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Όσκαρ Σμιντ που άφησε εποχή στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, πέθανε στη Βραζιλία την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Όσκαρ Σμιντ ήταν μέλος του «Hall of Fame» του μπάσκετ, τον οποίο οι συμπατριώτες του στη Βραζιλία γνωρίζουν ως «Ιερό Χέρι».

Η οικογένεια του Σμιντ ανέφερε σε δήλωσή της ότι «ο Όσκαρ πάλεψε με έναν όγκο στον εγκέφαλο για 15 χρόνια με θάρρος, αξιοπρέπεια και αντοχή… παραμένοντας παράλληλα πρότυπο αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή».

«Ο Όσκαρ αφήνει μία κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και εμπνέει γενιές αθλητών και θαυμαστών στη Βραζιλία και σε όλο τον κόσμο».

Ο Σμιντ δεν έπαιξε ποτέ στο ΝΒΑ, αλλά παρ’ όλα αυτά λατρεύεται στη Βραζιλία για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα, έχοντας συμμετάσχει σε πέντε συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχοντας καταρρίψει ρεκόρ σκοραρίσματος.

Στην σπουδαία καριέρα του πέρασε από την Ευρώπη το 1982 όπου αγωνίστηκε στην ιταλική Καζέρτα μέχρι το 1990.

Την ίδια χρονιά μετακόμισε στη Λομβαρδία για την Πάβια μέχρι το 1993 οπότε και πήγε στην Ισπανία για την Βαγιαδολίδ μέχρι το 1995.

Επίσης, πρωταγωνίστησε στην ιστορική νίκη εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στον τελικό των Παναμερικανικών Αγώνων του 1987.

Ο Ντράζεν Πέτροβιτς της Ρεάλ Μαδρίτης είχε σημειώσει 62 πόντους στον αγώνα του εναντίον του Όσκαρ (Κασέρτα), ο οποίος είχε σημειώσει 44 πόντους στον τελικό του Κυπέλλου Ευρώπης το 1989.