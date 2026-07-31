Πέθανε ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζι

Έντονη αναστάτωση προκάλεσαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις που ανέφεραν ότι ο θρύλος της Μίλαν και του ιταλικού ποδοσφαίρου, Φράνκο Μπαρέζι, πέθανε σε ηλικία 66 ετών.

Ο Φράνκο Μπαρέζι ήταν ο ηγέτης στην άμυνα της εθνικής Ιταλίας σε μία σειρά από μεγάλες διοργανώσεις και κατέκτησε το Μουντιάλ του 1982, φθάνοντας μαζί της και στον τελικό του 1994, αλλά “σάρωσε” και τους τίτλους με τη Μίλαν, αφού “σήκωσε” τρία Champions League, έξι πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα Ιταλίας, δύο Σούπερ Καπ UEFA και δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα, ενώ υπήρξε και εμβληματικός αρχηγός της ιταλικής ομάδας.

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Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, έκανε γνωστή η Μίλαν, με τον σπουδαίο Ιταλό αμυντικό να δίνει “μάχη” τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Η Μίλαν, αποχαιρέτισε με μία συγκινητική ανάρτηση τον Φράνκο Μπαρέζι, στην οποία αναφέρει: Η ιστορία της Μίλαν είναι βυθισμένη στο πένθος για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμά του και το ήθος του θα αποτελούν για πάντα, όπως και η εμβληματική φανέλα με το νούμερο 6, αναπόσπαστο και θεμελιώδες κομμάτι του DNA και της πορείας ολόκληρου του συλλόγου. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια που εκφράζει η Μίλαν σε όλη την οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι είναι τα ίδια συναισθήματα που νιώθει κάθε φίλαθλος των «ροσονέρι» σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σαν να έχασε έναν δικό του άνθρωπο.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Ήταν ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών, ψηφίστηκε 33ος καλύτερος ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα στις εκλογές της IFFHS.

Φωτογραφία Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Αγωνίστηκε σε όλη την καριέρα του στη Μίλαν στην καλύτερη περίοδο στην ιστορία του συλλόγου συμβάλλοντας στην κατάκτηση όλων σχεδόν των τροπαίων που αυτή διεκδίκησε.