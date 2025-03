Πέθανε ο Τζορτζ Φόρμαν, ο θρύλος της επαγγελματικής πυγμαχίας με την «υπεράνθρωπη δύναμη»

Ένας πραγματικός θρύλος της πυγμαχίας, ο Τζορτζ Φόρμαν, ο αθλητής με τη σχεδόν «υπεράνθρωπη δύναμη» έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια.

Ο Τζορτζ Φόρμαν , Αμερικανός επαγγελματίας αθλητής της πυγμαχίας, ένας μύθος του αθλήματος στην κατηγορία βαρέων βαρών, που μια δεκαετία αφού κρέμασε τα γάντια του αποφάσισε να επιστρέψει στα ριγκ και κατόρθωσε να ανακτήσει τον τίτλο του, προτού μεταμορφωθεί σε επιτυχημένο διαφημιστή προϊόντων, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 76 ετών, ανακοίνωσε η οικογένεια μέσω Instagram.

Ο «Μπιγκ Τζορτζ» Φόρμαν, δις παγκόσμιος πρωταθλητής, γράφτηκε στην ιστορία του αθλήματος, ιδίως μετά την ήττα του από τον Μοχάμεντ Αλί στον μυθικό αγώνα που έμεινε γνωστός με την ονομασία «Rumble in the Jungle», στην Κινσάσα το 1974.

«Με μεγάλη θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Τζορτζ Έντουαρντ Φόρμαν του πρεσβύτερου, ο οποίος έφυγε ειρηνικά την 21η Μαρτίου 2025, πλαισιωμένος από τους δικούς του ανθρώπους», ανέφερε η οικογένεια.

«Ουμανιστής, ολυμπιονίκης, δυο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έχαιρε μεγάλου σεβασμού. Ήταν δύναμη για το καλό, άνδρας με πειθαρχία, με πεποιθήσεις, προστάτης της κληρονομιάς του, που αγωνίστηκε ακούραστα για να υπερασπιστεί το όνομά του και την οικογένειά του».

Ο Τζορτζ Φόρμαν, πυγμάχος με σχεδόν υπεράνθρωπη δύναμη, αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής κόσμου το 1973, νικώντας τον Τζο Φρέζιερ, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968.

