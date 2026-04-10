Πέθανε οπαδός της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Πορτογαλία αμέσως μετά το ματς με την Πόρτο για το Europa League

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στην πλατεία “General Humberto Delgado”
Βαρύ κλίμα στη Νότιγχαμ Φόρεστ αφού ένας 84χρονος Άγγλος φίλος της ομάδας πέθανε μετά τον αγώνα στην έδρα της Πόρτο (1-1) για τα προημιτελικά του Europa League.

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στην πλατεία “General Humberto Delgado” και ο θάνατός του πιστεύεται ότι οφείλεται σε φυσικά αίτια και όχι σε κάποια εγκληματική ενέργεια. Όπως μετέδωσε το CNN Portugal, διασώστες έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έγιναν προσπάθειες να τον επαναφέρουν, δυστυχώς όμως ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου.

Η σορός του στάλθηκε για ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και εν συνεχεία θα σταλεί πίσω στην Αγγλία.

