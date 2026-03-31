Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο Μπόρισλαφ Μιχαΐλοφ, θρυλικός τερματοφύλακας της Βουλγαρίας

Στο πένθος βυθίστηκε η Βουλγαρία μετά την είδηση του θανάτου του Μπόρισλαφ Μιχαΐλοφ. Ο άλλοτε θρυλικός αρχηγός της εθνικής ομάδας ομάδας και επί χρόνια πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών.

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας είχε μπει σε τεχνικό κώμα στα τέλη του περασμένου χρόνου μετά από εγκεφαλικό που είχε υποστεί. Δεν μπόρεσε, τελικά, να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας του και έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (31/3), αφήνοντας φτωχότερο το ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας.

Ο Μπόρισλαφ Μιχαΐλοφ έπαιξε σε Λέφσκι, Μπελενένσες, Μιλούζ, Μπότεβ, Ρέντινγκ, Σλάβια και Ζυρίχη, ενώ στο Μουντιάλ του 1994 ήταν ένας από τους ήρωες της Βουλγαρίας μέχρι τα ημιτελικά.

| Eski Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı, 1994 Dünya Kupası’nda milli takımın kalesini koruyan Borislav Mihaylov, 63 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/ysecZQbaEj — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) March 31, 2026

Ο θρυλικός τερματοφύλακας φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο σε 102 παιχνίδια, ενώ από το 2005 ως το 2024 διετέλεσε πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βουλγαρίας.