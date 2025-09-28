Αθλητικά

Πέτρος Μάνταλος: Ο Νίκολιτς τον χαρακτήρισε «Θρύλο» της ΑΕΚ και ο Ηλιόπουλος του έδωσε φανέλα για τις 400 συμμετοχές στην Ένωση

Σπουδαία μέρα για τον Έλληνα μέσο
Ο Πέτρος Μάνταλος
Ο Πέτρος Μάνταλος με την εμφάνιση με το νούμερο 400/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Πέτρος Μάνταλος γιόρτασε με νίκη με 1-0 την τετρακοσιοστή του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ, κόντρα στο Βόλο στην «OPAP Arena» για τη Super League και τιμήθηκε από τον πρόεδρο της ομάδας Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά τη λήξη της αναμέτρησης με το Βόλο, όπου ο Πέτρος Μάνταλος έδωσε την ασίστ στο γκολ του Πιερό, πρόσφερε στον Έλληνα μέσο φανέλα με το νούμερο 400 για το ορόσημο συμμετοχών του με την ΑΕΚ.

 

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα ανέφερε «συγχαρητήρια στον Μάνταλο για τις 400 εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Έχει πετύχει κάτι που δεν συνηθίζεται. είναι πραγματικός θρύλος της ομάδας».

 

Μάλιστα, την ώρα που ο Μάριος Ηλιόπουλος έδινε τη φανέλα με το νούμερο 400 στον Πέτρο Μάνταλο στα matrix του γηπέδου έπαιζε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του με τη φανέλα της ΑΕΚ. 

